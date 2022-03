MotoGP, Jorge Martin confessa: “E’ lui il mio riferimento”

Obiettivi ambiziosi per Jorge Martin alla sua seconda stagione in MotoGP. Il pilota Pramac ha ben chiari le ambizioni e i riferimenti in pista.

Jorge Martin correrà la sua seconda stagione in classe regina, dopo l’ottimo esordio nel 2021, dove ha collezionato una vittoria, tre podi e quattro pole position. Risultati che lo spingono a mirare in alto per il 2022, con l’obiettivo finale che dovrebbe essere il passaggio nel team ufficiale, ma dovrà vedersela con Jack Miller ed Enea Bastianini.

Il suo anno da rookie non è stato tutto in discesa, perchè ha dovuto fare i conti anche con un infortunio rimediato nelle prove libere di Portimao, quello che lui stesso considera “il momento più difficile di tutta la mia vita”, come riferito in un’intervista ad ‘AS’. “È stata la più grande battaglia che abbia mai avuto con me stesso e l’ho vinta”, ha detto il pilota del team Pramac Racing. Arriverà in ottima forma ai nastri di partenza del nuovo campionato e un anno di esperienza alle spalle che potrebbe rivelarsi davvero molto utile.

Jorge Martin cerca l’exploit in MotoGP

Poco importa se corre per un team satellite, ma Pramac ha sempre avuto a disposizione il miglior materiale da parte della casa di Borgo Panigale e il titolo mondiale potrebbe essere alla portata se riuscirà a lavorare bene insieme al suo team. “L’unica pressione che ho è con i miei risultati e di cercare di raggiungere i miei obiettivi personali e quelli della squadra”. Non usa mezzi termini il pilota madrileno: “Vincere il campionato del mondo ed essere in Ducati ufficiale il prossimo anno”.

Jorge Martin sa di non essere l’unico candidato per quella sella, prima dovrà sudarsela in pista e vincere la concorrenza interna ed esterna. “Devo provare a battere tutti, non solo Bastianini o Miller… Se alla fine non pensi di essere il migliore o di poter dare il massimo, qualcosa va storto. Quindi tra i favoriti metto Jorge Martin al primo posto, Marc Marquez al secondo e terzo Fabio Quartararo”. Sin dalla prima gara in Qatar proverà a restare incollato alle prime quattro posizioni, perché questo dovrà essere il suo vero potenziale se vuole puntare a traguardi ambiziosi. “La moto è migliore dell’anno scorso”, confessa fiducioso il pilota spagnolo.

Sin dai primi giri Jorge Martin ha dovuto adattarsi con lo stile di guida e non nasconde di aver preso Jorge Lorenzo come punto di riferimento: “Ho dovuto lavorare molto sullo stile, sulla posizione in moto proprio come Jorge (Lorenzo) nel finale, per compensare e cercare di usare le ginocchia, le gambe”. All’esterno del suo box prende Marc Marquez come modello: “E’ il riferimento che tutti guardiamo”.