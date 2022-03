VR46, Bezzecchi e Marini lanciano la sfida: la loro idea è chiara

Arriva il giorno del debutto ufficiale del team Mooney VR46. Luca Marini e Marco Bezzecchi ambasciatori del marchio VR46 in classe regina.

L’attesa sta per finire, il nuovo team Mooney VR46 sta per debuttare ufficialmente nel campionato del mondo di MotoGP, sul circuito di Losail, teatro del primo evento stagionale. Luca Marini e Marco Bezzecchi, dopo le buonissime impressioni nei test invernali, sono pronti a riconfermarsi in Qatar, nella suggestiva cornice desertica e delle luci artificiali della sera. Sarà infatti l’unica gara in notturna nel calendario del Mondiale.

A poco più di una settimana dalla presentazione al teatro Rossini di Pesaro, è il momento di scendere in pista. La squadra di Pablo Nieto vuole stupire e raccogliere risultati importanti sin dall’esordio, dopo mesi impegnativi per organizzare il gruppo di lavoro, trovare sponsor, studiare le grafiche delle Ducati GP. “Sono sicuro che entrambi daranno il massimo per ben figurare e farci divertire – ha detto il tecnico spagnolo del team VR46 -. In più la gara di Doha ha sempre un fascino speciale e per noi, come squadra all’esordio nella Top class, avrà un significato ancora più importante”.

L’esordio in MotoGP del team VR46

Sarà Luca Marini a provare a dettare il passo della squadra, potendo contare già su un anno di esperienza e su una moto con specifiche ufficiali. Al suo fianco ci sarà David Munoz, ex capotecnico di Valentino Rossi. “Un gruppo di lavoro nuovo, ma che ho voluto e con cui mi sono trovato molto bene dai primi test. Il clima in squadra è ottimo, l’aria che si respira positiva. Non ci rimane altro che continuare a lavorare e fare del nostro meglio già da questa domenica”.

Per Marco Bezzecchi, invece, si tratta della prima gara in classe regina. Ha preso le misure alla nuova categoria a Jerez lo scorso novembre, prima delle giornate dello shakedown e test a Sepang e i tre giorni di test al Mandalika Circuit. “Ho aspettato questo giorno dall’ultima gara a Valencia e non vedo l’ora di scendere in pista”, ha dichiarato il rookie del team Mooney VR46. “La prima gara in MotoGP sarà speciale, una cosa che mi ricorderò per sempre. Correre con i piloti più forti, nella massima categoria del nostro sport, è un sogno per ogni pilota… Voglio fare bene e godermi il momento”.