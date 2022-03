Verstappen, il rinnovo è ad un passo: la Red Bull vuole blindarlo

Secondo diverse fonti il rinnovo di Max Verstappen sarebbe ormai ufficiale. Il campione del mondo estende il rapporto con la Red Bull.

Il futuro di Max Verstappen sembra essere ormai scritto. Il campione del mondo potrebbe restare a lungo in Red Bull, la squadra che lo ha portato al titolo mondiale dopo averlo cresciuto e finanziato per tutta la carriera. Papà Jos aveva dichiarato, qualche giorno fa, che la famiglia aveva seriamente pensato di cambiare team in un passato non troppo lontano, ma la vittoria del campionato ha rimesso le cose al proprio posto.

L’olandese è salito a bordo della nuova RB18 la scorsa settimana, sentendosi subito a proprio agio ed incutendo un gran timore nella concorrenza. Considerando lo strepitoso talento e la cattiveria di Super Max, se la Red Bull dovesse realmente affidargli la monoposto migliore del lotto sarebbero guai molto seri per gli avversari.

Verstappen ha portato a termine una maturazione iniziata qualche anno fa, divenendo, a tutti gli effetti, il più forte di tutti. Se mettiamo sulla bilancia la sua stagione e quella di Lewis Hamilton, vediamo che il britannico ha commesso molti più errori, e che alla fin fine era lui a disporre del mezzo tecnico più competitivo.

Max ha commesso l’errore più grande nelle qualifiche di Jeddah, andando a sbattere e lasciando la pole al rivale, ma il crash si è poi rivelato del tutto ininfluente dal momento che ha chiuso la corsa comunque al secondo posto. Per il resto, Lewis è stato impreciso in diverse occasioni, come con il lungo alla Tosa di Imola o con l’errore in partenza nella Sprint Race a Monza, ma anche l’abbaglio tattico suo e del team a Budapest non è stato da meno.

Tuttavia, Max in questi mesi ha dovuto subire molte, ingiuste critiche, che lo vorrebbero vedere vincitore del titolo 2021 soltanto per via della gestione finale di Michael Masi. In realtà, a ben guardare, era lui a meritare in maniera più ampia la corona iridata, nonostante il gran finale di stagione messo in atto da Hamilton. Ora, la sfida ripartirà dal Bahrain, con la certezza che l’orange resterà in Red Bull per molti altri anni.

Verstappen, rinnovo contrattuale con la Red Bull

Secondo quanto riportato dal “De Telegraaf“, il rinnovo tra Max Verstappen e la Red Bull sarebbe praticamente cosa fatta. L’accordo si baserebbe, al contrario di quanto dichiarato da Helmut Marko qualche tempo fa, su cifre ben più alte di quelle attuali, andando a toccare addirittura i 40 o i 50 milioni di dollari.

Il rinnovo dovrebbe avere una durata di altri quattro o cinque anni, che scatteranno però dalla fine del 2023, anno in cui era prevista la scadenza del contratto attuale. Si tratta di una bella legnata per le squadre avversarie, che adesso dovranno sfidare una clausola non da poco per sperare di strappare l’olandese volante a Christian Horner.

Dal canto suo, Verstappen può sorridere. La Red Bull è tornata al top della F1 grazie al geniale Adrian Newey e ad una power unit Honda finalmente performante, in grado di risolvere le lacune di potenza del team di Milton Keynes che duravano dal 2014 a causa delle basse performance del motore Renault.

Ora, tra Super Max e gli anglo-austriaci il rapporto sta per rinnovarsi e c’è voglia di arrivare in Bahrain con il rinnovo già ufficializzato, per non lasciare scoperto questo punto anche agli occhi della stampa. La notizia è ormai praticamente certa, e l’annuncio del team dovrebbe arrivare nelle prossime ore, a meno di qualche inatteso colpo di scena. Al via della stagione restano poco più di due settimane, poi sarà il momento di andare in pista e fare sul serio.