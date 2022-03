MotoGP, Ezpeleta non dimentica: parole al miele per Valentino Rossi

Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, ha rilasciato una interessante intervista sulla stagione 2022 che sta per iniziare, ricordando anche Valentino Rossi.

Il boss Carmelo Ezpeleta è una istituzione e ogni sua dichiarazione ha un certo peso nel mondo delle due ruote. Il CEO della Dorna Sport tiene le redini del motomondiale da anni e, da grande esperto, ha una visione completa su tutti i centauri. Ezpeleta è stato molto legato a Valentino Rossi con il quale conserva un bel rapporto, oltre ad altri campioni della storia della MotoGP.

Nel 2022 l’assenza di Valentino Rossi farà, sicuramente, rumore. Il centauro di Tavullia si è ritirato ufficialmente dal motomondiale, dopo un’annata con ben poche soddisfazioni. Per molti il pesarese correva solo per divertimento e avrebbe potuto appendere il casco al chiodo prima, ma il Dottore continuava ad attrarre le folle. L’uscita di scena di un nove volte campione del mondo rappresenta un duro colpo per l’immagine della MotoGP.

Negli ultimi anni si sono ritirati fenomeni come Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa e prima ancora l’australiano Casey Stoner. Oggi la MotoGP propone un campionato divertente e ricco di spunti, ma oltre a Marc Marquez, gli altri piloti devono ancora crescere per diventare delle leggende. Il ritiro di Valentino Rossi ha scosso l’ambiente e tutta la sua fan base che sognava di continuarlo ad ammirare nel Paddock della MotoGP, magari in sella ad una Ducati del suo team.

Valentino Rossi, il riconoscimento di Carmelo Ezpeleta

L’ultima annata del Dottore non è stata indimenticabile, tuttavia non sarà facile cogliere l’eredità del centauro di Tavullia. Il passaggio alle quattro ruote è un grosso punto interrogativo, ma il suo ritiro doveva arrivare prima o poi. “Quello che possiamo permetterci o meno è qualcosa che non dipende da noi. Vorremmo avere anche Valentino, Marc e Doohan, ma non è possibile“, ha sottolineato il boss della Dorna in esclusiva ad AS.

Oltre al campione italiano, Carmelo Ezpeleta ha ricordato anche un grande campione del passato: Michael Doohan. Quest’ultimo ha dominato la scena in classe 500 per cinque anni consecutivi, dal 1994 al 1998. Su Marc Marquez, invece, Ezpeleta non ha mai avuto perplessità. “Non ho mai dubitato che Marc sarebbe tornato. Era già l’anno scorso e ha vinto tre Gran Premi in un anno di transizione“.

Marc Marquez in inverno ha sofferto del riacutizzarsi della diplopia, ovvero la visione doppia. La caduta post Misano su una moto da cross ha fatto ripiombare il Cabroncito nello sconforto. Nel 2020 Marc aveva già subito un terribile schianto in Spagna. A Jerez de la Frontera l’otto volte campione del mondo era caduto in modo violento, impattando sull’omero destro ad alta velocità. Dopo svariate operazioni è tornato in pista nel 2021.

Lo scorso anno ha vinto tre gare. Il #93 ha avuto l’occasione di partecipare ad entrambi i test prestagionali. Le sensazioni sulla nuova Honda sono state ottime. La moto giapponese è evoluta sotto molti aspetti e i tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo dopo un inverno turbolento. I principali avversari del nativo di Cervera saranno Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.