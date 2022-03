Auto dell’anno 2022, ecco qual è: resterete a bocca aperta

A Ginevra è andato in scena nelle scorse ore il premio Auto dell’anno 2022, il più prestigioso a livello europeo. Ecco com’è andata a finire.

In attesa del premio 2022 World Car Of The Year, assegnato da un gruppo di giornalisti internazionali che trattano del mondo automotive e il cui vincitore sarà rivelato in occasione del Motor Show di New York, in programma il 13 aprile prossimo, c’è già un’auto migliore per quest’anno. Infatti a Ginevra è andato in scena il Car of The Year 2022, premio assegnato da una giuria internazionale composta da 61 giornalisti provenienti da tutti i Paesi europei.

E i giurati del premio Car of the Year hanno fatto prevalere un modello particolarmente interessante, che ha battuto la concorrenza (decisamente agguerrita) con 279 punti, 14 in più rispetto alla seconda classificata.

Auto dell’anno 2022 alla KIA EV 6

A prevalere è stata l’elettrica coreana KIA EV6, che ha chiuso davanti alla Renault Megane E-Tech ed all’altra corena la Hyundai Ioniq. È la prima vittoria per una vettura coreana al premio, che nel 2019 aveva conquistato il suo unico podio con la Kia Ceed, che aveva chiuso dietro alla Alpine A110 e alla Jaguar I-Pace. La Kia è diventata la ventiduesima casa automobilistica a vincere il titolo di Auto dell’Anno. Ai piedi del podio è finita la Peugeot 208, che ha chiuso davanti a Skoda Eniaq, Ford Mustang Mach- E e Cupra Born.

Il particolare che fa più effetto è che delle sette finaliste sei erano elettriche e una sola endotermica: una vera novità, segno dei tempi che stanno cambiando e di un settore, come quello dell’auto, che sta spingendo sempre di più verso un cambio radicale.

Come nei due anni precedenti, la cerimonia The Car of the Year 2022 è stata trasmessa solo in diretta sul web, a causa del rinvio del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (GIMS) a causa della pandemia. Il premio, assegnato dal 1964, è organizzato da nove riviste specializzate europee (per l’Italia c’è Auto) ed è considerato il maggior premio a livello europeo nell’industria automotive.

Le caratteristiche della vincitrice

Le sette concorrenti che sono arrivate in finale al Car of the Year 2022 sono state provate in diverse condizioni. Tra le prove anche quella nel freddo della Finlandia per testare la resistenza e l’efficienza chilometrica delle batterie. La decisione è ricaduta poi sulla KIA EV6, che si è piazzata al primo posto tra i colleghi italiani e austriaci, mentre Francia e Regno Unito hanno premiato la Renault. Lo Ioniq 5 è stata la migliore per i giudici svizzeri e olandesi, mentre i tedeschi hanno premiato anche la Peugeot 308.

Il modello di punta dell’EV6 KIA è l’EV6 GT da 430 kW. Con una coppia massima di 740 Nm, l’EV6 GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima prevista di 260 km/h. Il modello 2WD da 77,4 kWh può percorrere fino a 528 chilometri con una singola carica nel ciclo combinato WLTP, con prezzi che partono da 44.990 euro.

Ecco la classifica completa del Car of the Year 2022:

Kia EV6 – 279 punti; Renault Mégane E-Tech Electric – 265; Hyundai Ioniq 5 – 261; Peugeot 308 – 191; Skoda Enyaq iV – 185; Ford Mustang Mach-E – 150; Cupra Born – 144.