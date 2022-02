Quanto costa la Mercedes più economica? Ecco il modello meno caro

La Mercedes è un marchio di fascia alta che negli anni ha puntato sempre più su un pubblico variegato. C’è un modello che potrebbe essere alla portata di molti.

Se si pensa al listino della Stella a tre punte, la prima auto che vi verrà in mente è la Classe A. Sin dalla fine degli anni ’90 la piccola della casa tedesca riuscì ad avere un forte impatto sul mercato. La prima serie fu commercializzata nel 1997 per avvicinare una clientela giovane ad un marchio che fino ad allora era classificato più per adulti.

Da quel momento l’immagine della Mercedes è cambiata, fino alla nascita della attuale classe A. Una berlina compatta, molto più bassa rispetto a quella della prima serie, diventando uno dei modelli più desiderati dai giovani. La casa tedesca abbandonò quella concezione di berline lussuose e mastodontiche con la nascita negli anni ’80 della 190. Le esigenze di una clientela più urban portò il marchio di Stoccarda a puntare su auto, successivamente, ancor più piccole.

La gamma negli ultimi due decenni è stata allargata tantissimo. Oltre alla Classe A, best seller in tutte le quattro serie prodotte, la Mercedes ha deciso di puntare con decisione su modelli di medie dimensioni che mantenessero intatta l’eleganza e lo stile classico del marchio. Per questo motivo nacque la Classe B, monovolume comodo adatto a famiglie che non vogliono rinunciare al comfort e alla sicurezza dell’auto tedesca.

Mercedes, ecco il modello meno caro

Nonostante si pensi subito alla Classe A come la entry level del marchio, è la Mercedes Classe B la più economica delle vetture della Stella a tre punte. Il monovolume presenta cinque posti, rientrando in un segmento di medie dimensioni. La Classe B è perfetta anche nelle giungle urbane, essendo maneggevole e facile da guidare. L’abitacolo è spazioso e curato come tutte le altre Mercedes. Al centro della console è presente lo schermo che consente di comandare in modo intuitivo praticamente tutte le funzioni multimediali di cui dispone la vettura.

L’auto è un concentrato di tecnologia. Il navigatore può disporre della realtà aumentata, ossia all’approssimarsi di svolte e incroci, le mappe palesano l’immagine delle vie riprese dalla telecamera frontale dell’auto, con sovrapposti i nomi delle strade e la direzione prescelta. Molto comodo anche il l’impianto multimediale MBUX con funzionalità vocali che permettono anche di regolare la temperature del climatizzatore.

Il bagagliaio è ampio e facilmente accessibile grazie al portellone di serie per la maggior parte delle versioni. La Classe B presenta tutti i principali aiuti alla guida, tra cui il sistema di mantenimento in corsia. Si tratta di un’auto sicura con una esauriente dotazione di serie. In merito alla motorizzazione la casa di Stoccarda propone diversi motori di alto profilo, in base alla preferenza del cliente. La monovolume parte da € 25.072. La qualità della Classe B non è, certamente, regalata ma ad oggi rimane la Mercedes più economica.