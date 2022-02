Wayne Rainey, l’annuncio che emoziona i fan: sta per tornare

Un annuncio a sorpresa dell’ex campione Rainey, che parteciperà a un importante evento questa estate. E sorprenderà tutti.

Un ritorno storico, che sa di rivincita, per lui e per tutti gli appassionati di motori. Wayne Rainey infatti ha deciso che tornerà in sella, ancora per una volta. E lo farà a quasi 29 anni di distanza da quel maledetto pomeriggio del GP d’Italia a Misano del 5 settembre 1993, dodicesima tappa del Mondiale, con la caduta alla seconda curva che gli procurò la frattura della colonna vertebrale e gli paralizzò le gambe. Una caduta che ne ha minato il fisico ma non il morale.

Rainey questa estate sarà al Festival of Speed di Goodwood, una delle manifestazioni più importanti per i motori, e lo farà da protagonista. Infatti tornerà in sella alla Yamaha 500, quella che lo ha portato al trionfo per tante stagioni.

MotoGP, si cerca un nuovo Valentino Rossi? Ezpeleta risponde in modo netto

Rainey di nuovo alla guida della sua Yamaha

La notizia del ritorno in sella è stata data dall’organizzazione del Festival attraverso il proprio sito e sui canali social. Wayne dunque sarà alla guida della Yamaha del 1992, quella dell’ultimo Mondiale vinto in carriera battendo Mick Doohan.

Per l’occasione, sarà modificata la moto per permettere al campione di gestirla al meglio, viste le sue condizioni. In pratica l’americano potrà controllare tutto dal manubrio, un po’ come fece nel 2019 al Sound of Engine Festival in Giappone, quando era salito in sella a una Yamaha R1 Superbike. Stavolta però sarà molto diverso, perché tornerà in sella a una 500 per la prima volta da quell’incidente di Misano.

Rainey che si è detto subito entusiasta di essere al Goodwood Festival of Speed (in programma dal 23 al 26 giugno) ma soprattutto di poter guidare di nuova “la mia Yzr500”. Al settimo cielo anche la casa di Iwata e in particolare Lin Jarvis, che ha detto: “So che significa molto per Wayne. Sarà speciale per i fan di Goodwood e di tutto il mondo”.

Fausto Gresini, un anno fa la scomparsa: il video che ha emozionato tutti

L’incidente di Misano

Mancavano solo due gare al termine del Mondiale, Rainey lottava per la vittoria ma a Misano, che si percorreva all’epoca in senso antiorario, un incidente banale si trasformò in un vero e proprio dramma per il pilota americano.

Tutto accadde nel tratto finale della seconda curva: Rainey apre il gas per scaricare a terra tutta la potenza della sua Yzr500, ma la moto lo lancia in aria. Ricade sull’asfalto e la sua Yamaha lo colpisce alla schiena. Subito l’intervento dei soccorsi, ma Rainey si rende conto immediatamente che non muove le gambe. La sentenza è di quelle terribili: è paralisi dalla vita in giù. Da quel momento iniziò una seconda vita per l’americano, che questa estate tornerà a prendersi una piccola rivincita e fare ancora un giro su quella moto che lo ha portato alla gloria ma che anche lo ha costretto su una sedia a rotelle.