Aleix Espargarò, il suo grande sogno non è la MotoGP

Aleix Espargarò verso il rinnovo di contratto con Aprilia, ma il suo grande sogno è lontano dal Motomondiale.

La mountain bike è uno degli strumenti preferiti dai piloti del Motomondiale per le sessioni di allenamento a casa, ma per Aleix Espargarò è molto di più. Sulla gamba ha tatuato una bici e molte volte ha partecipato a gare e giri su strada con ciclisti di calibro internazionale. Tanto che ha più volte ammesso di voler correre un tour quando chiuderà la carriera in classe regina.

Prima dell’inizio del campionato 2022 il pilota Aprilia si è recato all’Andalucía Bike Race by Garming, che ha dovuto abbandonare per febbre e tosse, e soprattutto considerando che lunedì prossimo partirà per il Qatar. In un’intervista rilasciata al canale YouTube specializzato nel ciclismo El Pinganillo, Aleix Espargarò ha ribadito il suo grande amore per il ciclismo: “Attraverso tutti i canali provo a seguire le gare. Tutte le sere su YouTube guardo i video riassuntivi delle gare, guardo le interviste…”.

Aleix Espargarò verso il rinnovo in MotoGP

Negli anni scorsi, quando le cose non andavano molto bene con Aprilia, si vociferava di un suo possibile addio alla MotoGP per dedicarsi a questo sport che coltiva quotidianamente. Anche nel corso del primo test invernale a Sepang lo abbiamo visto sui social girare in bici nei giorni precedenti al suo debutto stagionale in pista. “Alla fine ho deciso di rimandare per aspettare l’Aprilia, ma ero davvero vicino (a correre in bici, ndr)”.

Già nel 2021 il pilota di Granollers ha ripreso a divertirsi con la RS-GP, ha conquistato uno storico podio a Silverstone, ai box è arrivato il suo connazionale e amico Maverick Vinales per formare una line-up di eccezione, durante l’inverno i tecnici di Noale hanno compiuto un grande passo avanti e apportato modifiche importanti al prototipo. Non sarà certo l’anno giusto per puntare al Mondiale, ma nel 2022 Aprilia potrà togliersi grandi soddisfazioni e magari rincorrere la prima vittoria in MotoGP.

Per Aleix Espargarò è tempo di pensare anche al rinnovo di contratto, potrebbe essere l’ultimo della sua carriera nel Motomondiale. Dopo di che potrà pensare a coronare un altro grande sogno. “L’anno scorso abbiamo iniziato a migliorare molto con Aprilia e ho interrotto il sogno del ciclismo, ma lo seguo molto da vicino. Ora che siamo su un canale di ciclismo e tanti tifosi della MotoGP non mi ascoltano, se tu mi chiedi cosa preferisci, provare ad esordire con i professionisti o vincere il Motomondiale ti direi: corro già da tanti anni, non mi interessa se non vinco. Mi piacerebbe davvero realizzare il mio sogno, che è quello di essere un ciclista e correre nel World Tour. Ho 32 anni, non so cosa potrà accadere in un futuro non molto lontano”.