Hamilton spaventato dalla Ferrari? Le sue parole scioccano

Dopo le prime prove in pista, il sette volte campione del mondo Hamilton ha detto la sua sulla Ferrari e il vantaggio che avrebbe accumulato.

Un primo approccio soft per Lewis Hamilton a Barcellona con la nuova Mercedes che parteciperà al Mondiale di F1 2022. Tante cose da provare e in poco tempo, visto che le giornate di test in questa stagione saranno davvero poche. E con le monoposto completamente rivoluzionate rispetto alla scorso anno, si prospetta un lavoro molto faticoso per team e piloti per farsi trovare pronti al primo appuntamento dell’anno.

L’incognita di queste prime giornate di test in Spagna è quella di quanto siano veritieri i tempi fatti segnare dalle varie monoposto in pista. Ognuno infatti lavora su componenti e settori differenti. E per questo il miglior crono nella prima giornata di Lando Norris, seguito dalle Ferrari e dalle Mercedes, non può essere preso davvero sul serio.

“Hamilton sempre teatrale”: la critica di un ex pilota di F1

Hamilton e Mercedes temono il “vantaggio” Ferrari

Lewis Hamilton si è mostrato subito molto interessato alla Red Bull, l’unica avversaria lo scorso anno per il titolo, che ha presentato solo a Barcellona la vera monoposto che parteciperà al Mondiale, con soluzioni aerodinamiche ancora una volta geniali partorite dalla mente di Adrian Newey.

Ma l’inglese ha rivolto i suoi pensieri (e lo sguardo) anche verso il box Ferrari. Che la Mercedes tema la Rossa lo sui è capito già dopo le parole delle ultime ore di Toto Wolff, secondo cui la nuova monoposto di Maranello avrebbe al momento un vantaggio di due decimi sulle rivali, merito anche del maggior sviluppo avuto, visti i flop degli ultimi due anni.

Hamilton però è andato ancora più lontano. Infatti il sette volte campione del mondo si aspetta che la Ferrari abbia colto l’opportunità e sviluppato in maniera più decisa la sua vettura e che il vantaggio possa essere ancora più evidente. “Si può presumere che la Ferrari forse non abbia sviluppato l’auto 2021 e che abbia semplicemente messo tutta la propria energia nell’auto di quest’anno – ha detto -. Quindi significa che sono diversi mesi avanti? O che una squadra è diversi mesi avanti a tutti? Aspettiamo e vediamo”.

Horner, smacco a Schumacher ed Hamilton: incredibile quanto dichiarato

“Proprio camminando lungo la corsia dei box e vedendo tutte le diverse vetture, penso che sia una delle stagioni più emozionanti e interessanti che abbiamo mai intrapreso“, ha detto Hamilton in merito al campionato 2022 che sta per iniziare. “Quindi sarà interessante vedere da dove partiranno tutti e a che punto saremo all’inizio nella prima gara. Questo è un momento davvero emozionante. Non sappiamo dove siamo al momento. Ma spero che queste regole forniscano ciò che Ross Brawn ci ha mostrato anni fa in termini di corse più avvincenti. Sicuramente mette tutti, si spera, su un campo di gioco più equo“.

Lo stesso Hamilton però ha voluto smentire le voci secondo cui la Mercedes sia andata nella direzione sbagliata di sviluppo della W13: “La mia squadra non commette errori. Certo, il rischio c’è sempre, ma non commettiamo errori. Abbiamo persone molto intelligenti nella nostra fabbrica, mi fido di loro al 100%. E qualunque cosa iniziamo oggi, buona o cattiva che sia, lavoreremo duramente”.