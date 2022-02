F1, test Barcellona Day 3: Hamilton mostra i muscoli, Ferrari instancabile

La tre giorni di test di F1 a Barcellona si conclude con il miglior tempo di Lewis Hamilton. La Ferrari sfonda il muro dei 400 giri percorsi.

La zampata finale l’ha piazzata il leone ferito, quello che cerca vendetta dopo la clamorosa beffa di Abu Dhabi. Lewis Hamilton è il più veloce nei test di Barcellona, con un crono di 1’19”138 ottenuto con la mescola C5. Il sette volte campione del mondo di F1 ha voluto simulare un time attack proprio nei giri finali, anche se, ovviamente, non ha svelato tutto il potenziale della sua freccia d’argento.

Il britannico ha così firmato la doppietta Mercedes, precedendo George Russell che era stato il più rapido in mattinata. Il nuovo arrivato deve accontentarsi della seconda posizione, staccato di 95 millesimi dal compagno di squadra, ed anche il suo tempo era arrivato con la gomma più morbida messa a disposizione dalla Pirelli, la C5. Le due monoposto della Stella a tre punte hanno totalizzato ben 158 passaggi, 92 con Lewis e 66 con George.

Il terzo posto è appannaggio della Red Bull di Sergio Perez, che in 1’19”566 si è messo alle spalle delle frecce d’argento, con un compound di svantaggio rispetto al nativo di Stevenage. Il pomeriggio del messicano è stato libero da problemi tecnici, dopo che ieri aveva perso buona parte del tempo a disposizione a causa di un guasto al cambio.

Le F1 ad effetto suolo hanno utilizzato metà del turno pomeridiano per testare le gomme da 18 pollici da pioggia, dopo che alcune autobotti hanno appositamente bagnato la pista per dar modo alle squadre di provare questa tipologia di pneumatico. Il quarto posto è per Max Verstappen, che in mattinata aveva girato in 1’19”756 con gomma C3. Sono 131 le tornate inanellate dalla vetture di Milton Keynes quest’oggi.

Va detto, per onor di cronaca, che Charles Leclerc ieri era stato di un decimo più rapido dell’olandese proprio con le mescole gialle, mentre Lando Norris aveva fatto ancora meglio con le C4 al primo giorno, prendendosi il terzo posto assoluto di questi test dietro alle due Mercedes.

La quinta posizione odierna se l’è presa Sebastian Vettel con l’Aston Martin, che a causa di un problema tecnico non è sceso in pista al pomeriggio. Stesso destino per l’Alpine di Fernando Alonso, bloccata da un guasto all’impianto idraulico che ha scatenato anche un principio d’incendio sulla monoposto del team di Enstone.

F1, Ferrari stakanoviste nei test di Barcellona

La Ferrari lascia Barcellona con alcune certezze sulla nuova F1 ad effetto suolo. La F1-75 ha percorso ben oltre 400 giri in questi tre giorni, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono apparsi instancabili. Il monegasco ha chiuso oggi con il sesto tempo in 1’19”831, con la sorprendente Williams di Alexander Albon che è in ottava piazza.

Settimo Carlos Sainz con l’altra rossa, autore di ben 90 giri al pomeriggio. Sommati ai 44 di Leclerc in mattinata, questi portano il computo della rossa ad altri 134 passaggi, un chilometraggio eccellente e che la rende la vettura più attiva in questa prima tre giorni di prove invernali. Sono ben 438 i giri complessivi totalizzati dalla nuova rossa.

Il nono tempo è per Nicholas Latifi, seguito dalle due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. L’australiano ha chiuso la top ten precedendo il compagno di squadra, in una giornata in cui il team di Woking ha cambiato programma rispetto ai primi due giorni restando lontana dal vertice e dalla ricerca delle prestazioni.

Dodicesimo Fernando Alonso, che ha girato solo in mattinata prima che un guasto all’impianto idraulico lo costringesse allo stop definitivo. Continuano a faticare i clienti Ferrari: l’Alfa Romeo Racing di Guanyu Zhoh è tredicesima, davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly ed alla Haas di Nikita Mazepin. Chiude Valtteri Bottas, che ha girato solo con gomma intermedia. Si torna in pista tra un paio di settimane in Bahrain per gli ultimi giorni di test.

Ecco la classifica dei tempi odierni:

1. Hamilton 1:19.138 C5

2. Russell 1:19.233 C5

3. Perez 1:19.556 C4

4. Verstappen 1:19.756 C3

5. Vettel 1:19.824 C5

6. Leclerc 1:19.831 C3

7. Sainz 1:20.072 C3

8. Albon 1:20.318 C4

9. Latifi 1:20.699 C4

10. Ricciardo 1:20.790 C3

11. Norris 1:20.827 C3

12. Alonso 1:21.242 C3

13. Zhou 1:21.939 C3

14. Gasly 1:22.469 C2

15. Mazepin 1:26.229 C3

16. Bottas 1:30.433 I