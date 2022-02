F1, Leclerc e Sainz al settimo cielo: ecco cosa hanno detto sulla Ferrari

Gli alfieri della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, sono apparsi visibilmente soddisfatti del lavoro del team e della nuova monoposto.

La Ferrari continua a macinare chilometri sul Circuit de Barcelona-Catalunya. La seconda giornata dei test prestagionali si è conclusa con la Rossa al vertice della classifica, dopo una maratona di 150 giri complessivi. La F1-75 ha fato risposte positive ai piloti sia sul piano della guidabilità che circa l’affidabilità. Carlos Sainz si è calato nell’abitacolo della Ferrari in mattinata, mentre Charles Leclerc gli ha dato il cambio nel pomeriggio.

I driver hanno accumulato dati utili per i tecnici e si stanno, velocemente, adattando alle caratteristiche della vettura ad effetto suolo. Lo stile di guida è cambiato molto, sotto certi aspetti, rispetto allo scorso anno e anche le procedure dei pit stop sono diverse con i nuovi ingombri e l’introduzione delle gomme 18 pollici Pirelli. I test rappresentano un momento essenziale per provare i vari assetti, mettendo a punto la vettura in base al set-up scelto.

Carlos Sainz ha completato un totale di 71 giri, girando su mescole C2 e C3, stampando un ottimo 1’20”546. Lo spagnolo ha già percorso 673 chilometri al volante della F1-75, 144 giri pari a due Gran Premi. I compagni di squadra si sono alternati, con Leclerc che è sceso in pista nel pomeriggio. Il monegasco ha corso per 79 giri con gomme di specifica C1, C2 e C3. Charles ha fermato il cronometro in 1’19”689 con la mescola C3 più morbida, prendendosi la prima posizione nella classifica dei tempi. Fin qui CL16 ha completato 743 chilometri, un totale di 159 giri.

Ferrari, le parole di Leclerc e Sainz

La Rossa viaggia senza intoppi verso la giornata conclusiva dei test. Nel complesso la F1-75 ha percorso 303 tornate, pari a 1416 km, riuscendo a macinare più chilometri di qualsiasi altro team. Carlos Sainz ha spiegato, ai microfoni di Sky Sport, che l’auto ha dato buoni feedback, completando il lavoro pianificato. “Sono state prime impressioni positive perché abbiamo completato tutto il plan che avevamo fatto ieri senza nessun problema. Ho cominciato a sentire delle differenze piccole per quanto riguarda la guida della macchina. Circa lo sterzo e i pedali si sentono delle differenze, ma finché non sei propriamente al limite quelle differenze non escono fuori“, ha analizzato il madrileno.

Per ora i tempi sul giro non catapultano la Ferrari al primo posto al primo GP, i competitor sono ben attenti a non mostrare il loro potenziale. La Ferrari stessa non è neanche vicina al limite, come emerge dalle dichiarazioni di Sainz, ma le impressioni sono ottime. Charles Leclerc, in conferenza, ha aggiunto: “Mi sto divertendo, è importante riuscire a essere in grado di spingere di più l’auto, capire sempre meglio la macchina e adattare lo stile di guida. Sono giornate positive, abbiamo girato molto, lentamente riusciamo a conoscere sempre di più la vettura. Rispetto al passato la velocita massima è già buona, nel misto invece si sente di più il maggiore peso, specialmente in frenata e soprattutto qui nell’ultimo settore ma non è male“.

Giornate produttive che lasciano il team soddisfatto. Percorre un numero così alto di chilometri, senza particolari intoppi è un punto di partenza che lascia sperare i fan. L’atmosfera sembra quella giusta per iniziare un percorso vincente. L’obiettivo della squadra è tornare a vincere un Gran Premio dopo oltre due anni. Il primo step sarà tornare prima possibile sul gradino più alto del podio, per poi ambire a traguardi più ambiziosi nel corso della stagione.