MotoGP, bandiera rossa: come cambia il regolamento

La GP Commission ha stabilito nuove regole in caso di bandiera rossa durante una gara di MotoGP. Come cambia l’ordine di arrivo finale.

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione la GP Commission mette a fuoco un altro punto del regolamento del Motomondiale. Al centro del dibattito è finita la bandiera rossa: in precedenza se veniva sventolata nel corso di una gara, il risultato finale veniva decretato in base all’ordine di arrivo al giro in cui tutti i piloti avevano tagliato il traguardo per l’ultima volta.

Qualora uno o più piloti erano mezzo giro o più indietro dal leader della gara, si prendeva in considerazione la classifica del giro precedente, anche se chi era in testa aveva completato il giro successivo. In questi casi possibili modifiche di posizione o cadute nell’ultimo giro del leader della gara non sono stati presi in considerazione. Ma a partire dalla prima tappa in Qatar, in programma il 6 marzo, la regola cambia.

La bandiera rossa in MotoGP

In base a quanto deciso dalla Grand Prix Commission il risultato di una gara in regime di bandiera rossa prenderà in considerazione l’ordine di arrivo in cui il leader della gara ha attraversato il traguardo prima che venga sventolata la “red flag”. Tutti i piloti che passano sul traguardo nello stesso giro del leader prima della bandiera rossa conserveranno quella posizione provvisoria o finale che sia.

Invece i piloti che non tagliano il traguardo nello stesso giro del leader verranno classificati in base al loro piazzamento nel giro prima. Le due classifica parziali verranno combinate e ne risulterà l’ordine di arrivo finale della gara. Nel finale del comunicato ufficiale diramato dalla Dorna si legge: “Questo sistema si applicava in precedenza alle gare con bandiera rossa dopo che il leader della gara aveva preso la bandiera a scacchi, e ora si applicherà a tutte le gare con bandiera rossa per le quali è stato dichiarato un risultato finale”.