Valentino Rossi, c’è un giallo in corso: ecco cosa succede

Mancano pochi giorni alla presentazione del nuovo team VR46 di Valentino Rossi. Resta un piccolo giallo sulla data dell’evento.

La data della presentazione per il team Mooney VR46 di Valentino Rossi è stata fissata per il 24 febbraio alle ore 12:00. Sarà l’ultimo team della classe regina a svelare le livree 2022. Sul palco del Teatro Rossini di Pesaro ci saranno Luca Marini e Marco Bezzecchi con le loro Ducati Desmosedici GP, Celestino Vietti e Niccolò Antonelli con le Kalex della Moto2, ma anche una lunga serie di ospiti.

Certa la presenza di Valentino Rossi, Team Owner della VR46, e i suoi fedelissimi Alessio Salucci, Alberto Tebaldi, Gianluca Falcioni, Max Montanari, Carlo Casablanca e molti altri. Secondo quanto si legge nelle ordinanze del Comune riportate dal ‘Corriere Adriatico’ sarà un “evento di portata internazionale”. Una buona parte del parcheggio di via dell’Acquedotto sarà off-limits, segno che ci sarà una folta schiera di ospiti e giornalisti del settore. 80 i posti assegnati a sedere, tutti selezionati dalla squadra di Tavullia.

Valentino Rossi lancia la nuova squadra MotoGP

Inizialmente sembrava che la presentazione fosse in bilico a causa dei lavori in corso al teatro, ma alla fine la commissione comunale ha dato il via libera. Per poter consentire a tutti gli invitati di partecipare senza creare disagi nella zona circostante è stato prenotato quindi il parcheggio di zona Acquedotto, così da non occupare gli spazi parcheggio a servizio della zona centrale e dell’ospedale poco distante.

Resta un piccolo giallo sulla data: tutto è stato prenotato e organizzato per il 23 febbraio, ma la presentazione ufficiale sarà mandata in onda il giorno seguente. Quindi si prevede che sui social verrà trasmessa una registrazione della presentazione effettuata il giorno prima, anche per non creare troppa folla intorno al teatro. Quello che è certo arriveranno ospiti importanti da ogni dove, Valentino Rossi e il team VR46 hanno intenzione di fare le cose in grande.

Nei test pre campionato Luca Marini ha regalato già una bella soddisfazione alla nuova squadra segnando il best lap nella seconda giornata di test al Mandalika Circuit. Il fratello del nove volte iridato nel 2022 avrà a disposizione una Ducati con specifiche ufficiali con cui proverà a segnare i primi risultati importanti per sé e per il team. Nell’attesa di scendere in pista sarà però la volta di questo grande evento imperdibile.