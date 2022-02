Auto usate: consigli utili e controlli da fare dopo l’acquisto

Le auto usate sono sempre più richieste sul mercato. Dopo l’acquisto è necessario effettuare alcuni controlli prima dell’uso.

Il mercato delle auto usate ha chiuso il 2021 in forte crescita, con oltre il 13% rispetto all’anno precedente e oltre 3 milioni di passaggi di proprietà registrati. Acquistare una vettura di seconda mano è sicuramente un’opzione vantaggiosa per chi decide di comparare un veicolo per la prima volta o per chi vuole sostituire la sua vecchia auto, con un bel risparmio rispetto ai prezzi di listino delle corrispondenti auto nuove.

Quando si acquista un’auto usata viene solitamente fornita una garanzia, ma alcuni controlli vanno effettuati a prescindere e non sono inclusi in garanzia. Secondo quanto suggerito da Norauto, gruppo leader in Europa nella manutenzione e nella vendita e installazione di accessori e ricambi per auto, all’acquisto di una vettura di seconda mano va fatta seguire una corretta manutenzione che richiede alcuni semplici passaggi.

Controlli necessari sulle auto usate

Innanzitutto bisogna verificare lo stato degli pneumatici: se lo spessore degli indicatori è inferiore o uguale a 1,6 mm significa che le gomme vanno sostituite. Il secondo accorgimento da fare concerne il livello dell’olio motore. L’auto va tenuta spenta per almeno una decina di minuti e in sosta su una superficie piana: togliete l’asticella, pulitela con un panno, inseritela nuovamente e verificate il livello dell’olio che dovrà essere tra gli indicatori “min” e “max”.

Un altro aspetto da controllare è il livello del liquido di raffreddamento, anche questo dovrà essere situato tra gli indicatori “min” e “max”: il rabbocco va fatto a motore freddo versando il liquido direttamente nel serbatoio. Inoltre bisogna verificare il livello del liquido dei freni e dello sterzo: in quest’ultimo caso non solo il motore deve essere spento, ma le ruote rivolte verso destra. L’eventuale rabbocco andrà fatto con un liquido conforme ai parametri indicati sul libretto di manutenzione.

Prima di mettersi al volante dell’auto usata appena acquistata è opportuno accertarsi anche del livello del liquido lavavetri e della funzionalità delle lampadine. I tergicristalli andranno sostituiti se durante il funzionamento si notano tracce di sporco sul vetro. Infine è consigliabile procedere con un trattamento di pulizia del motore con idrogeno, al fine di recuperare il pieno potenziale del propulsore e garantire una fluidità di guida ottimale, riducendo così i consumi e le emissioni di CO2.