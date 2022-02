F1, test Barcellona Day 1: lampo Norris, ma è già sfida Ferrari-Mercedes

La F1 torna in pista a Barcellona, dove si è conclusa la prima giornata di test pre-stagionali. Lando Norris comanda davanti alle Ferrari.

Il rombo della F1 è tornato a ruggire in quel di Barcellona, dove è andata in scena la prima giornata di test-invernali. La miglior prestazione è della McLaren di Lando Norris, che nel finale ha deciso di montare la gomma C4 (con banda rossa sulle mescole Pirelli) scavalcando le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il britannico ha girato in 1’19”568, ritoccando un paio di volte il proprio primato. Lando ha inanellato 103 tornate, risultando molto attivo. Come anticipato, al secondo posto c’è il monegasco che è arrivato ad un 1’20”165 in mattinata, completando 80 passaggi ed ottenendo il proprio best lap con gomma C3.

In casa Ferrari c’è ottimismo per i tanti chilometri percorsi dalla nuova F1-75, che ha messo insieme 153 passaggi, dal momento che Sainz ne ha effettuati 73 saltando in macchina nel pomeriggio. Lo spagnolo ha ottenuto il terzo tempo in 1’20”416, stampato nel corso di un run di una decina di tornate. Anche Carlitos ha siglato la propria miglior prestazione con la mescola C3.

La coppia delle Mercedes segue il trio di testa, con le due F1 W13 in quarta e quinta posizione con George Russell e Lewis Hamilton. Le frecce d’argento totalizzano 127 passaggi, 77 per il giovane britannico che ha girato al mattino e 50 per il sette volte campione del mondo che è salito a bordo dopo la pausa pranzo. Russell ha stampato un 1’20”784 con mescola C3, la stessa calzata dal compagno di squadra che non è andato oltre un 1’20”929.

Sesto Sebastian Vettel sull’Aston Martin, seguito da Yuki Tsunoda sull’AlphaTauri. Fernando Alonso è ottavo con l’Alpine, seguito dall’attesissima Red Bull di Max Verstappen. L’olandese è lo stakanovista di giornata, avendo percorso 147 (più di due Gran Premi di Spagna), siglando la nona prestazione in 1’22”246 con gomma Dura C2.

La RB18 ed il neo-campione del mondo hanno impressionato per la costanza di rendimento, non andando mai a ricercare la prestazione pura. L’unico piccolo problema è rappresentato da un’uscita di pista di cui l’iridato è stato protagonista al mattino, motivo per cui è stato fermo ai box per una mezz’ora per effettuare alcuni controlli sulla vettura.

Le nuove F1 sono sorprendenti dal punto di vista prestazionale. Senza forzare eccessivamente, Lando Norris ha già abbattuto il muro dell’1”20, fermandosi a tre secondi dalla pole position di Lewis Hamilton stampata nel 2021. Le condizioni della pista erano totalmente differenti, ma va considerato il fatto che questa nuova generazione di monoposto era al debutto assoluto.

La sensazione, passando alla Ferrari, è che la F1-75 sia nata molto bene e non ha mostrato problemi di adattamento ed affidabilità. Anche la Mercedes e la Red Bull non sono state da meno, completando molti più giri rispetto ai team minori. Per la rossa, questo è già un segnale molto positivo, mentre hanno deluso i clienti della Ferrari.

Le Haas e le Alfa Romeo Racing sono in fondo al gruppo, quasi come se la rivoluzione tecnica non avesse cambiato per nulla le carte in tavola. Valtteri Bottas ha siglato il decimo tempo sulla C42 in 1’22”572 con mescola C3, davanti alla Williams del rientrante Alexander Albon.

Anche il team di Grove non ha impressionato, mentre la prima delle Haas è dodicesima con Mick Schumacher. La sensazione è che la monoposto con telaio Dallara abbia ridotto notevolmente il gap rispetto allo scorso anno, ma non appare ancora pronta per attaccare la parte centrale dello schieramento.

Lance Stroll, subentrato a Sebastian Vettel nel pomeriggio, è tredicesimo, davanti a Nicholas Latifi, Nikita Mazepin e Robert Kubica, che ha chiuso solo nove giri al mattino per un problema al fondo che strusciava sull’asfalto. Le nuove F1, va detto, hanno dimostrato grandi diversità progettuali tra di loro, appassionando subito i fan.

Nella giornata di domani si tornerà in pista per il Day 2, dove le squadre cercheranno di raccogliere più dati possibile. Sarà curioso capire se qualcuno tenterà di forzare la mano dal punto di vista cronometrico, per iniziare a svelare il potenziale di queste monoposto. Il Circus è tornato e la nuova stagione promette grandi emozioni.

La classifica dei primi 10:

1. Norris – 1:19.568

2. Leclerc – 1:20.165

3. Sainz – 1:20.416

4. Russell – 1:20.784

5. Hamilton – 1:20.929

6. Vettel – 1:21.276

7. Tsunoda – 1:21.638

8. Alonso – 1:21.746

9. Verstappen – 1:22.246

10. Bottas – 1:22.572