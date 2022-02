F1, l’Alpine svela la A522, la francese con un’anima italiana (FOTO)

L’Alpine ha tenuto tutti col fiato sospeso e ha, finalmente, presentato la A522. La vettura prenderà parte alla 73ª stagione della storia della F1.

Dopo tanta attesa la squadra francese ha presentato la sua interpretazione di auto ad effetto suolo. Il team ha lavorato da molto tempo sul progetto 2022, sperando di ricucire il gap dai top team. L’équipe francese ha riabbracciato nella scorsa stagione Fernando Alonso. Dopo due anni lontano dal circus il campione di Oviedo è tornato al volante di un’auto di F1, dimostrando a tratti di essere il leone di un tempo. L’asturiano è riuscito a salire sul podio e si è tolto qualche soddisfazione, in attesa dell’anno della verità.

Il famoso piano di Alonso era quello di tornare nel 2021 direttamente sulle nuove vetture. La pandemia ha ritardato l’introduzione del nuovo regolamento tecnico, dando allo spagnolo il gusto di ricominciare nel team che gli ha permesso di vincere due titoli mondiali in F1. Il compagno di squadra Esteban Ocon si è tolto la soddisfazione di vincere un Gran Premio nella passata stagione, ma ha concluso alla spalle del bicampione asturiano di sette punti. Fernando è arrivato al decimo posto della graduatoria, precedendo Ocon.

Alonso ha, come suo solito, le idee chiare su cosa vuole nel 2022. L’ex pilota della Ferrari non è tornato in F1 per lottare a centro gruppo, ma pretende un’auto all’altezza del suo talento. Per quasi tutta la sua carriera ha guidato auto poco performanti contro avversari molto ostici, non in grado di essere un punto di riferimento in pista. L’Alpine spera di esaudire gli ultimi desideri di Fernando, consegnandogli un’auto in grado di fare la differenza.

Gli obiettivi dell’Alpine e di Alonso

Lo spagnolo non è riuscito a raggiungere il traguardo della Triple Crown, fallendo in tre diverse occasioni l’appuntamento nella 500 Miglia di Indianapolis, ma va detto che vincere il Campionato del Mondo di F1 (o il Gran Premio di Monaco), la 500 Miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans è un risultato di una difficoltà estrema che nella storia è riuscito solo al grande Graham Hill. La squadra francese ha rinforzato l’organigramma con l’arrivo di Otmar Szafnauer. Il nuovo team principal, ex Aston Martin, ha una grande esperienza nel circus.

Davide Brivio, nel 2022, sarà direttore dei Racing Expansion Projects, concentrandosi sui giovani dell’Academy della squadra. Brivio è stato fortemente voluto dal presidente di Renault, l’italiano Luca De Meo. La casa ha un’anima italiana con il duo Brivio – De Meo, amici in affari sin dai tempi della Yamaha. “Brivio avrà il compito di scovare talenti, non solo piloti, ma anche meccanici e ingegneri e sarà determinante nello sviluppo della Alpine come marchio multidisciplinare che spazia dalla F1 al WEC“, ha ricordato l’ a.d. Laurent Rossi.

L’Alpine punta ad una rinascita in grande stile, dopo i risultati incoraggianti della passata stagione. Ad Enstone non vogliono più accontentarsi di qualche sporadico podio, ma tornare in lotta per il vertice. La nuova vettura ad effetto suolo rappresenta una novità importante sul piano aerodinamico, ora l’obiettivo dei francesi sarà migliorare la quinta posizione della passata stagione. La A522 è la massima espressione di progresso del marchio, con il rosa del title sponsor BWT in un accostamento cromatico con il blu accattivante. Il team ha presentato due livree diverse che saranno utilizzate nel corso del 2022. Nella galleria in basso trovate anche quella con una maggior presenza di rosa, in pista nelle prime due gare della stagione, per sottolineare la nuova partnership con BWT.