Nave in fumo: bruciano Lamborghini, Porsche e Audi (VIDEO)

“Un bel giorno senza dire niente a nessuno me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana”. E’ la celebre battuta di Sergio Benvenuti, alias Carlo Verdone, nel celebre film Borotalco di inizio anni Ottanta. Stavolta parliamo di un cargo, ma decisamente meno “promiscuo” di quello che affrontò il protagonista del film dell’attore e regista romano. Ma l’epilogo non è dei migliori, anche in questo caso. Infatti la nave sta andando a fuoco in mezzo all’Oceano Atlantico. E con un carico davvero prezioso.

Si tratta di un cargo contenente circa 4.000 veicoli, pronti per essere venduti sui mercati esteri. Ma a quanto pare potrebbero non finirci mai.

Porsche, Audi e non solo: una nave “preziosa”

La nave cargo si chiama Felicity Ace e ha una stazza di circa 656 piedi e viene utilizzata dal Gruppo Volkswagen per viaggi transatlantici, come in questo caso. L’incendio, secondo le prime notizie, è divampato mercoledì. A bordo della nave ci sono Porsche, Audi, Volkswagen e Lamborghini, che sono partite da Emden, in Germania, destinazione Davisville, nel Rhode Island.

Al momento dell’incendio, il cargo stava viaggiando a 90 miglia nautiche a sud-ovest delle Azzorre in Portogallo, poi le fiamme e la richiesta di aiuto immediato. A intervenire è stata la marina portoghese, che ha portato in salvo i 22 membri dell’equipaggio, che sono stati poi spostati in un hotel sulla terraferma.

I proprietari della nave hanno predisposto lo spostamento del cargo, registrato a Panama e gestito dalla compagnia giapponese Mitsui OSK Lines (MOL), fino al primo porto disponibile, ma le fiamme stanno ancora divampando al suo interno.

Una volta in territorio statunitense, le vetture sarebbero state smistate ai vari dealer locali ma il prezioso carico di auto adesso rischia seriamente di essere andato perduto. Porsche ha confermato alla CNN Business che molte delle sue auto erano decisamente preziose e che i clienti sono stati già contattati. “Anche se è molto presto per confermare ciò che è successo e i prossimi passi, noi – insieme ai nostri colleghi di Porsche AG – stiamo aiutando i nostri clienti e i nostri concessionari a trovare le soluzioni nel miglior modo possibile”, ha affermato Angus Fitton, vicepresidente delle pubbliche relazioni di Porsche.

Luke Vandezande, portavoce di Porsche, ha affermato che la società stima che circa 1.100 dei suoi veicoli fossero tra quelli a bordo di Felicity Ace. Mentre Volkswagen ha ammesso che tra i modelli che erano trasportati c’erano anche GTI, Golf R e ID.4. Ma non è la prima volta che la Volkswagen perde merce in mare. Nel 2019 toccò a un’altra nave a prendere fuoco, con oltre 2.000 auto di lusso, tra cui Audi e Porsche, che sono finite in fondo al mare con il cargo.