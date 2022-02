Mercedes Classe A: un’auto capace di non passare mai di moda

Guidare un’automobile è sempre un’emozione allo stato puro. Al centro c’è il suono del motore: una melodia capace di toccare vette assolute, con il suo rombo e i cavalli che fanno compagnia, su strada come in città.

Il motore è uno dei tratti per cui il marchio Mercedes è famoso in tutto il mondo, complice anche la fama legata alle competizioni automobilistiche, su tutte la Formula 1, dove quest’anno la Casa della Stella ha conquistato il suo ottavo titolo consecutivo nella classifica del Mondiale Costruttori.

Ma Mercedes non è solo prestazioni eccellenti, è anche design all’avanguardia, linee moderne e dallo stile essenziale, un po’ rude, un po’… romantico! Elementi che sono presenti in tutti i modelli dell’azienda motoristica, tra le più iconiche del panorama internazionale. La Classe A Mercedes non fa eccezione e rappresenta una delle vetture storiche della casa tedesca, che riesce a non passare mai di moda ed entusiasmare sempre. In questo articolo vi raccontiamo meglio perché.

Le caratteristiche della Mercedes Classe A

Mercedes Classe A è stata la prima vettura a coniugare, tra le proposte della Casa della Stella, i tratti sportivi del marchio Mercedes in un’auto perfetta per i giovani e le famiglie, impeccabile non solo su strada ma anche in città.

La caratteristica più importante rimane, quindi, quella di essere sportiva e sicura di sé, per un’auto capace di garantire di spingere il motore un po’ più in là, in totale sicurezza. L’aderenza alla strada è impeccabile e si presta anche per chi non vuole osare (ma non per questo desidera rinunciare a un’auto di livello assoluto).

E arriviamo agli esterni, raffinati e allo stesso tempo audaci, assolutamente non banali, come testimoniano dettagli quali i fari, che danno alla vettura una grazia rock tutta particolare, e i cerchi, in lega come in tutti i modelli Mercedes. La Classe A è un’auto che decisamente non passa inosservata e che è un piacere ammirare ogni volta.

Gli interni? Sono assolutamente all’altezza degli esterni e vedono un’auto perfetta, dal punto di vista del comfort, per la quotidianità di tutta la famiglia. A stare comodi sono sia chi è al volante sia i passeggeri. Il bagagliaio è capiente e, allo stesso tempo, bilanciato, coerente con le altre parti della vettura. Non mancano le applicazioni della tecnologia digitale, ampiamente presenti nei comandi e in grado di dare un valido ausilio alla guida, nonché di intrattenere piacevolmente.

Mercedes Classe A: oggi è anche ecologica

Classe A Mercedes è una vettura che si conferma all’avanguardia anche per quanto riguarda l’evoluzione dal punto di vista motoristico. Accanto alle motorizzazioni classiche come quelle a diesel e a benzina, una delle innovazioni più interessanti che ha visto protagonista recentemente l’auto tedesca è la versione ecologica: la Mercedes Classe A plug in hybrid.

Un modello capace di garantire le prestazioni di eccellenza che hanno reso il marchio Mercedes famoso in tutto il mondo. Il punto di forza è, come sempre, il motore che riesce a raggiungere una potenza complessiva davvero degna di nota, pari, appunto, a 218 CV. Mercedes Classe A si conferma, quindi, un’auto di assoluto interesse. Sempre al passo con i tempi.