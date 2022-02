Pecco Bagnaia, il grande sogno e le curiosità che nessuno conosce

Pecco Bagnaia è tra i candidati alla conquista del titolo mondiale 2022. Alcune curiosità sul pilota Ducati che conquista con la sua semplicità.

Francesco Bagnaia è tra i principali candidati al titolo mondiale di MotoGP del 2022. Il pilota piemontese è cresciuto tra le fila della VR46 Academy, con Valentino Rossi che ha creduto in lui sin dal primo momento. Dopo alcune stagioni nelle classi cadette, in cui si è anche confermato campione iridato di Moto2, Pecco aspira alla massima ambizione di un pilota.

Nei test invernali ha preso le misure alla nuova Ducati GP22, con cui ancora deve entrare in massima sintonia. Ma è solo questione di tempo, perché l’alto potenziale della moto di Borgo Panigale presto verrà fuori e gli consentirà di spingere al limite, ripetendo quello strepitoso finale di stagione 2021 in cui ha collezionato 4 vittorie e un podio nelle ultime sei gare. La Casa emiliana presto gli rinnoverà il contratto, segno che ha conquistato la fiducia di tutti i vertici aziendali e all’interno del box.

Bagnaia e il sogno in MotoGP

Con la sua semplicità e umiltà Francesco Bagnaia sta conquistando la simpatia dei tifosi, sia in Italia che nel resto del mondo. Un giovane pilota che ama circondarsi di pochi amici e la sua famiglia, compresi i nonni e la fidanzata Domizia. Sul sito Motogp.com alcune curiosità che forse non tutti conoscono: grandissimo tifoso della Juventus, quando ne ha la possibilità fa visita alla Continassa per salutare i suoi beniamini, ma è anche un grande appassionato di F1 e di Lewis Hamilton.

Ama la pasta con il pomodoro e il basilico e di tanto in tanto si cimenta ai fornelli, pur facendo molta attenzione a mantenere il peso forma. Da diverse settimane nella sua vita è arrivato anche un bassotto di nome Turbo che ha fatto breccia nel suo cuore e in quello di Domizia. Ama il cinema, soprattutto i classici film come Il Gladiatore, Harry Potter e Star Wars, ma anche la lettura: il suo genere preferito sono le autobiografie dei grandi campioni. La musica che più ascolta oscilla tra rock e pop, tra hip hop e metal.

Inutile dire che il suo grande sogno è divenire campione del mondo di MotoGP, obiettivo che proverà a centrare nella prossima stagione in sella alla Ducati GP22 provata nei test invernali. E’ un collezionista di scarpe da ginnastica di ogni marchio con cui ha letteralmente invaso la sua casa. Il suo motto di vita è “vai libero”, riferitogli da una ragazza locale durante il Gran Premio del Giappone 2016.