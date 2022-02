MXGP, annullata la prima gara del Mondiale: allerta in Inghilterra

Annullata la prima gara del Mondiale di MXGP in programma sulla pista di Matterley Basin nel Sud dell’Inghilterra.

Tutto annullato per la prima del Mondiale di Motocross in programma nel week-end a Matterley Basin. Nella giornata di venerdì FIM, Infront Moto Racing e gli organizzatori locali avevano annunciato di concentrate la due giorni nella sola giornata di domenica, stamane l’annuncio ufficiale che il primo round verrà rinviato di una settimana.

Il motivo è legato alla situazione meteo a dir poco allarmante. La tempesta Eunice sta mettendo in ginocchio il Nord-Ovest dell’Europa, in particolare Gran Bretagna, Galles e Paesi Bassi. Almeno una decina i morti nelle ultime 48 ore, con raffiche di vento che sfiorano i 190 km/h, tra le più violente nell’ultimo secolo. Alberi sradicati e difficoltà nei trasporti stanno provocando molti danni e disagi tra l’isola britannica e l’Olanda. 400 i voli cancellati nei soli aeroporti inglesi, velivoli costretti ad atterraggi d’emergenza che già spopolano nei video in giro sul web.

MXGP posticipata di una settimana

In questa circostanze è stato reso necessaria la cancellazione del primo appuntamento mondiale di Motocross. La pista di Matterly Basin è situata nel sud dell’Isola, proprio nell’epicentro di questa violenta tempesta. In tutto il Regno Unito è stato detto di rimanere a casa e di prepararsi a “una delle peggiori tempeste degli ultimi decenni”. I detriti volanti sono diventati un pericolo inarrestabile, scuole chiuse e poche persone in circolazione per strada.

Per vedere all’opera i piloti della MXGP dovremo quindi attendere un’altra settimana, la tempesta Eunice non darà tregua neppure nella giornata di domenica. Nel comunicato diramato poche ore fa si legge: “La preoccupazione principale di Infront Moto Racing e di tutte le parti coinvolte è la salute e la sicurezza di chiunque partecipi all’evento, siano essi pubblico, piloti, team, lavoratori e membri del settore”.

L’evento inglese è stato rinviato al 26 e 27 febbraio, tutti i biglietti acquistati saranno validi per il prossimo fine settimana. Gli organizzatori tengono a ringraziare “tutte le persone in loco così come i fan per la loro comprensione, mentre continuano a gestire questa sfortunata situazione e non vedono l’ora di iniziare la stagione 2022 il prossimo fine settimana”.