MotoGP, Marquez indica sette rivali per il titolo: ecco chi sono

Marquez si esprime sulle sue ambizioni nella stagione MotoGP 2022 e su quali piloti bisognerà tenere d’occhio nell’arco del campionato.

Archiviati i test pre-campionato, i piloti MotoGP stanno ultimando la preparazione in vista della prima gara che si disputerà in Qatar il 6 marzo. C’è curiosità di vedere quali saranno i valori in pista. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello di Marc Marquez.

L’otto volte campione del mondo è reduce da due anni travagliati a causa della frattura dell’omero destro prima e poi della diplopia. Il secondo problema sembra risolto, mentre al braccio destro rimangono alcuni fastidi e dolori da tenere d’occhio.

Il pilota del team Repsol Honda non è al 100% fisicamente, però già nel 2021 ha fatto vedere che anche non essendo al massimo può stare davanti. Quest’anno sta meglio che nello scorso, pertanto tutti i colleghi devono aspettarsi di dover fare i conti anche con lui.

MotoGP, Marquez commenta le sue condizioni e i candidati al titolo 2022

Marquez ha concesso un’interessante intervista a DAZN España e ha ammesso di non sentirsi ancora al massimo, anche se per il 2022 sogna di poter lottare per vincere: “Oggi in una gara non sarei pronto per battagliare per la vittoria e neppure per il podio. Ma il campionato è lungo, con ventuno gare. Sogno il titolo e parto con questa mentalità. Forse non sono lo stesso Marc di prima, ma anche uno diverso può farcela”.

Il fenomeno di Cervera deve migliorare di condizione fisica e anche in termini di feeling con la nuova RC213V, una moto rivoluzionata e che lo costringe a cambiare un po’ il suo stile di guida. Forse serviranno alcune gare prima di vederlo davvero al 100%. Da considerare anche che, a causa della diplopia, è stato fermo tre mesi e ha iniziato tardi la preparazione.

Per quanto concerne la lotta al titolo mondiale MotoGP 2022, lo spagnolo indica più candidati: “Direi Quartararo e Bagnaia fin dall’inizio. Non dimenticherei Mir e Rins, oltre al mio compagno Pol Espargarò dato che in Honda si lotta per vincere. Inoltre l’Aprilia con Aleix e Vinales ha un’ottima squadra. Il campionato può prendere più direzioni”.

Effettivamente è difficile dire chi sia il vero favorito per vincere la corona iridata. I test non hanno dato indicazioni chiare e servirà attendere alcune gare per avere un quadro più chiaro dei valori in pista. Marquez, ovviamente, spera di potersela giocare.