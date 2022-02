Fabio Quartararo “cambia” lavoro: guardate cosa si è messo a fare (FOTO)

Fabio Quartararo testimonial di un famoso brand. Dopo la conquista del Mondiale il francese è divenuto un idolo per molti giovani.

Fabio Quartararo è il primo campione del mondo di MotoGP di nazionalità francese. Dopo due stagioni nel team satellite Petronas SRT di Razlan Razali si è conquistato a suon di vittorie e pole position la fiducia della squadra factory, fino a prendersi l’angolo di box fino al 2020 appartenuto alla leggenda Valentino Rossi. Al primo anno con il team ufficiale ha conquistato il suo primo titolo mondiale ed è divenuto il pilota di riferimento del marchio.

Negli ultimi mesi la sua fama è accresciuta a dismisura, i contratti commerciali si susseguono, ultimo quello con il celebre marchio di abbigliamento IKKS, di cui è divenuto testimonial d’eccezione. In un’intervista a ‘The Good Life’ parla di campionato del mondo e non solo. Nel 2022 partirà da campione in carica con l’obiettivo di difendere il titolo iridato. “Affronterò una gara dopo l’altra e cercherò di vincere. Soprattutto divertendomi sulla mia moto. La cosa più importante è mantenere questo equilibrio e questa strategia. A darmi forza sono le persone intorno, la famiglia, il mio agente, gli amici”.

MotoGP, Valentino Rossi diventa una serie tv: ecco quando uscirà

Fabio Quartararo tra MotoGP e abbigliamento

Fabio Quartararo ammette di attendere un Gran Premio in particolare, quello in Olanda, una pista che lo affascina particolarmente, “perché è molto veloce e mi piacciono le sue serie di curve tecniche. Corrisponde al mio stile di guida”. Adesso non è solo il leader della Yamaha, ma anche riferimento per la campagna primavera-estate del brand IKKS: “Mia madre mi ha vestito da bambino IKKS. E poi mi hanno contattato prima del mio titolo. Questo dimostra che avevano fiducia in me e che mi seguivano molto prima della mia vittoria. Significa molto per me!”.

Ducati MotoGP, Ciabatti non ci sta: nuove polemiche sulla regolarità della moto

Quartararo e IKKS condividono i valori di libertà, ribellione, audacia e creatività. “Ho conosciuto Laetitia Casta e lo skipper Yvan Bourgnon che, come me, saranno i testimonial della collezione di questa estate. Come IKKS, ho un temperamento rock molto marcato che i miei tatuaggi esprimono piuttosto bene. E la moto è ancora il simbolo della libertà assoluta! Quindi tutto aveva un senso”. E non è escluso che la collaborazione tra il campione e il brand possa divenire più stretto in un futuro non molto lontano.