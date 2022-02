Mercedes W13, sfugge la prima foto? Livrea rivoluzionata (FOTO)

La Mercedes presenterà tra poche ore la nuovissima W13, ma sui social sta già girando una foto della possibile livrea della monoposto.

In casa Mercedes è tutto pronto per la presentazione della nuova W13, la vettura che dovrà riportare il team di Toto Wolff alla conquista del titolo mondiale piloti dopo la beffa patita ad Abu Dhabi per mano di Max Verstappen e della Red Bull. A Brackley si è lavorato moltissimo su una vettura che dovrebbe contare sulla power unit migliore del lotto e su un telaio celestiale.

Lewis Hamilton sarà regolarmente della partita, con al suo fianco George Russell. Nelle ultime ore sono state diffuse alcune foto del britannico nel corso della prova sedile, in cui è ben evidente il cambiamento dei colori del suo casco. L’ex Williams ha ridotto drasticamente la qualità di rosso per “rispetto” nei confronti di Michael Schumacher, l’unico, sino ad oggi, a vestire un casco di quel colore con il team di Brackley.

Il gesto di Russell è molto bello e significativo, anche se l’importante sarà solo andar forte in pista. La Mercedes ha già fatto sapere, tramite le parole di alcuni suoi ingegneri, che la nuova vettura è veloce tanto quanto quella dello scorso anno, così come ha reso noto anche la Red Bull.

I due top team, si sa, fanno ancora paura nonostante la rivoluzione regolamentare, che alla fin fine non dovrebbe cambiare eccessivamente i valori in campo. Ovviamente, per dare una completa valutazione è necessario attendere il responso della pista, ed ormai manca meno di una settimana per poterlo fare.

Mercedes, spuntano foto della livrea della W13

La Mercedes W13 dovrebbe essere presentata domani, anche se ci sono molti dubbi sul fatto che ad essere svelata sia proprio la nuova monoposto o soltanto la livrea. Sui social, sono apparsa nelle ultime ore alcune immagini che fanno davvero riflettere sul fatto che ci si possa trovare davanti alla nuova cromatura.

Le foto, che a dire il vero sembrano più dei render ben fatti, mettono in mostra una vettura con colorazione argentata nella parte che arriva sino all’abitacolo, ma che lascia poi spazio al nero dalla parte del telaio che si collega al muso in poi. A conferma di tale ipotesi potrebbe esserci una foto rilasciata non a caso dal profilo ufficiale del team di Brackley.

La Mercedes ha infatti pubblicato un’immagine di George Russell a bordo della W13 intento a provare il sedile, mentre colloquia con Lewis Hamilton. Dall’istantanea si vede benissimo che parte della carrozzeria è colorata di argento, mentre la parte che va verso sinistra è nera.

Evidentemente, dopo due stagioni di nero il team di Brackley ha deciso di non abbandonare definitivamente la cromatura che indica la lotta al razzismo, lasciando spazio comunque al tanto amato argento. La vettura che si vede nelle immagini è solo il modello della FIA, per cui c’è da augurarsi che non si tratti delle vere foto che verranno rilasciate dalla squadra ma soltanto di una burlata caricata sul web.