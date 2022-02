F1, SpiderMan sta dalla parte di Hamilton: l’incredibile rivelazione

Lewis Hamilton è un’icona della F1 ed ha molto seguito anche tra le celebrità. Tom Holland si è espresso in suo favore negli ultimi giorni.

La più grande star di tutta la F1 è Lewis Hamilton, vincitore di sette titoli mondiali piloti e di ben 103 Gran Premi, a cui si aggiungono altrettante pole position. Il britannico lega la sua leggenda al dominio della Mercedes nell’era ibrida, avendo vinto ben sei campionati su otto dal 2014 al 2021.

Un ruolino di marcia del genere non ha eguali nel passato, considerando che nessuno, nella storia, aveva mai vinto così tanto in un arco temporale simile. La sconfitta patita ad Abu Dhabi per mano di Max Verstappen ha comunque ferito il nativo di Stevenage, che dopo quanto accaduto nell’ultima tappa dello scorsa stagione si è chiuso in un lungo silenzio interrotto solo una decina di giorni fa.

La F1 ha estremo bisogno di un personaggio come Hamilton, che è pronto a tornare a caccia del record di titoli mondiali che attualmente condivide con Michael Schumacher. Tuttavia, la netta superiorità del team di Brackley è andata ad esaurirsi proprio nell’anno in cui l’agognato sorpasso si sarebbe potuto verificare.

Il nuovo regolamento, che prevede il ritorno delle monoposto ad effetto suolo, potrebbe rimescolare i valori in campo, ma anche favorire un team su tutti che sia riuscito ad azzeccare il progetto geniale. La nuova Mercedes verrà presentata tra un paio di giorni, 24 ore dopo la Ferrari. Al suo fianco, Lewis troverà un cliente difficile come George Russell, voglioso di mostrare a tutti il suo grande talento.

F1, Tom Holland si schiera con Lewis Hamilton

La F1 è molto amata dalle celebrità del mondo dello spettacolo, con cui Lewis Hamilton ha un ottimo legame. Spesso lo abbiamo visto in compagnia della cantante Rihanna, di vari attori cinematografici ed anche di sportivi come la sciatrice Lindsey Vonn e l’atleta Usain Bolt.

A schierarsi dalla sua parte, in questa occasione, è stato l’attore Tom Holland, protagonista della saga Spider-Man. Il britannico ha presenziato a diversi appuntamenti del mondiale di F1, ma tra tutti spicca Silverstone 2019. All’epoca, Lewis permise ad Holland di salire a bordo della sua Mercedes poco prima della gara, spiegandogli personalmente le diverse funzionalità del volante ed altre curiosità.

In un’intervista concessa al programma YouTube del canale “On Demand Entertainment“, l’attore ha parlato di Hamilton lodandolo come uno dei più grandi della storia: “Se guardiamo a Lewis Hamilton ed alla sua carriera, capiamo bene come sia uno di quelli che ogni giorno riesce a fare la storia“.

“Mi impressiona molto, dal momento che in uno sport elitario come il suo è riuscito ad abbattere ogni tipo di record. Ripeto di essere molto colpito dall’etica del suo lavoro e dalla sua graziea. Penso sia davvero un bravo ragazzo, con pochi eguali“. Quello di Holland è un grande attestato di stima per il sette volte campione del mondo, che sicuramente avrà apprezzato. Ora la parola torna alla pista per una nuova ed esaltante stagione.