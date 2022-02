F1, Carlos Sainz estasiato dalla nuova Ferrari: auto fuori dagli schemi

Il pilota spagnolo, Carlos Sainz, è rimasto entusiasta delle linee della nuova monoposto. La Ferrari F1-75 è una rivoluzione totale nel segno della storia del Cavallino.

Il nuovo regolamento tecnico ha stravolto completamente le vetture, riproponendo un concetto aerodinamico sparito quaranta anni fa. Nel 2022 torneranno in pista le monoposto ad effetto suolo, reinterpretate in chiave moderna, per aumentare le battaglie ravvicinate. Meno turbolenze dovrebbero permettere alle auto di rimanere in scia ed effettuare più agevolmente i sorpassi. La F1-75 è splendida, ma la prova del nove rimane sempre quella del cronometro delle qualifiche del primo Gran Premio della stagione.

In attesa del weekend in Bahrain, il team sembra che non abbia lasciato nulla al caso. Nuovo telaio, motore e lavoro sul nuovo simulatore con un gruppo di 40 ingegneri progettisti. Ogni dettaglio è pensato per rendere la vettura il punto di riferimento in pista. A Maranello hanno migliorato anche i programmi CDF (Computational Fluid Dynamics) e tutto ciò per consegnare nelle mani di Carlos Sainz e Charles Leclerc una vettura all’altezza del loro talento.

La Rossa non vince una gara da oltre due anni. L’ultimo pilota ad essere salito sul gradino più alto del podio è stato Sebastian Vettel a Singapore nel 2019. Non è tutto, a Maranello non si festeggia un titolo costruttori dal 2008. L’affermazione in classifica piloti manca dal 2007, quindici anni fa, con il trionfo in Brasile di Kimi Raikkonen. E’ passata una vita, ora è il turno di Carlos e Charles che sperano di cambiare la storia, al volante della nuova Ferrari F1-75.

F1, già svelata la Ferrari F1-75? Clamorosa anticipazione (FOTO)

Le ambizioni di Carlos Sainz

Nello scorso campionato la Ferrari è tornata al terzo posto nei costruttori, avendo la meglio sulla McLaren Mercedes. Carlos Sainz è riuscito a scavalcare al fotofinish il suo ex compagno di squadra Lando Norris e il teammate Leclerc, grazie al terzo posto di Abu Dhabi. Per il madrileno si è trattato del quarto podio della stagione. L’impatto è stato molto positivo e non ha fatto rimpiangere un quattro volte campione del mondo amatissimo come Sebastian Vettel. Nella prossima stagione l’obiettivo è vincere la sua prima gara in Formula 1.

Le ambizioni dell’intera squadra in vista del 2022 sono alle stelle, riprendendo le dichiarazioni passate di Binotto ed Elkann, con l’obiettivo di un’apertura di un ciclo vincente. Sono tanti i team che sperano di inserirsi nella lotta al vertice, ma Sainz è conscio della clamorosa occasione che regala il nuovo regolamento tecnico. Nel 2021 Carlos ha dato dimostrazione della sua incredibile costanza, eguagliando il record di Michael Schumacher nella stagione 2002. Il figlio d’arte del Matador non si è mai ritirato nell’arco dell’intero campionato, come accaduto 20 anni fa al Kaiser che addirittura completò ogni gara sul podio.

Nella presentazione della Ferrari F1-75 Carlos, visibilmente emozionato, ha dichiarato: “Sono più che pronto per questa stagione. Il 2021 è stato un grande anno per me perché ho imparato come il team lavora, adattandomi ad un nuovo ambiente e imparando tutto ciò che riguarda il marchio Ferrari. E’ stata una grande esperienza per me. Ora è tempo di portare il team ad un livello differente, come piloti e team vogliamo ottenere successi nel 2022“.

Binotto avvisa Leclerc: “Non avremo un pilota numero uno”

Lo spagnolo, guardando la nuova monoposto 2022, ha aggiunto: “Innovativa, differente, abbiamo ragionato fuori dagli schemi. Questo è ciò che vuoi vedere quando ammiri una nuova auto“.