La Williams “dimentica” Senna: i tifosi del brasiliano non gradiranno

Fa discutere la decisione presa dai vertici della Williams di rimuovere la simbolica S di Senna. Ma il campione brasiliano è davvero materia d’archivio?

La sua morte avvenuta nelle prime battute del GP di Imola del 1994 resta e resterà sempre una delle tragedie mai superate dello sport. Provate a chiedere a chiunque, anche il meno avvezzo al mondo dei motori, e vi risponderà che di quel giorno ricorda ogni cosa. Eppure c’è chi è convinto che Ayrton Senna sia ormai un personaggio da mettere in cantina.

A far pensare e soffrire è la consapevolezza che la scelta di rimuovere l’iconica S dal musetto della Williams sia avvenuta a pochi mesi dalla scomparsa di Sir Frank, ovvero di colui che quell’omaggio lo volle quasi per espiare la colpa per un incidente fatale avvenuto su una macchina progettata dalla sua squadra. Un semplice marchio grafico dal profondo significato simbolico, che andava ad unirsi alla “V” dedicata all’amatissima moglie Virginia, rimosso in un sol colpo assieme alla sua carica emotiva.

Perché non vedremo più la S di Senna sulla Williams

A provare a rispondere alle domande relative ad una decisione inattesa, che di fatto ha messo il punto fine alla storia del team di Grove come lo abbiamo conosciuto dal 1976 è il responsabile della scuderia Jost Capito.

Da manager concreto quale è sempre stato sin dall’epoca Volkswagen nel WRC, il tedesco ha liquidato velocemente la vicenda.

“Dobbiamo guardare avanti e non mostrare più ai piloti qualcosa che ricordi loro quanto accaduto ogni volta che salgono in macchina“, ha spiegato convinto che così facendo verrà preservata e tutelata la serenità dei corridori.

“E’ giunto il momento di voltare pagina“, ha ribadito, sostenendo che il ricordo del tre volte iridato rimarrà vivido nell’ala del museo creata ad hoc per celebrarlo.

In fin dei conti, come detto, dell’aura romantica di un tempo, l’equipe britannica non ha più nulla. Passata in mano al fondo d’investimento americano Dorliton Capital, è ormai un altro mondo.

E che ci fosse proprio la volontà di passare un colpo di spugna sul passato lo dimostra anche la mancanza di confronto con la famiglia di Beco.

“Non ne abbiamo discusso con loro, ma vorremmo aumentare il nostro supporto alla Fondazione per dare una mano a più persone. Dobbiamo ancora finalizzare gli ultimi dettagli, ma lo ritengo veramente un ottimo programma“, ha chiosato cercando di metterci una pezza, o forse di giustificare un provvedimento che potrebbe rivelarsi impopolare.