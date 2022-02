F1 2022, è corsa al biglietto: ecco i circuiti già sold out

La F1 è entrata in una nuova era con la presentazione delle monoposto ad effetto suolo. Cresce l’attesa per vedere dal vivo le rivoluzionarie vetture 2022.

I fan sono in estasi in vista dell’inizio della 73ª stagione della storia della F1. Il primo appuntamento del calendario più lungo di sempre sarà il GP del Bahrain, il prossimo 20 marzo. L’era ibrida della F1 si getta con determinazione in una nuova fase, dopo otto anni di dominio della Mercedes. Per i campioni in carica il cambiamento epocale riserva il grande rischio di perdere lo scettro nei costruttori. Nella passata stagione ci sono già andati vicini, ma hanno difeso con le unghie il piccolo vantaggio sulla Red Bull Racing.

La RB16B ha consentito a Max Verstappen di laurearsi per la prima volta campione del mondo, interrompendo una striscia di piloti vincitori Mercedes iniziata nel 2014. Sta di fatto che dal 2010 in F1 si sono alternati solo due team al comando, quello teutonico e quello austriaco. Dopo l’ennesima stagione dove la Mercedes ha fatto la voce grossa, la F1 è così corsa ai ripari per provare a rimescolare le carte dopo anni, decisamente, monotoni.

Il nuovo regolamento tecnico permetterà, almeno in teoria, di assistere a battaglie più ravvicinate. L’aerodinamica delle vetture 2022 è stata stravolta con il ritorno ad un concetto abolito quaranta anni fa. Le auto ad effetto suolo presentano una aerodinamica semplice che dovrebbe permettere ai piloti di rimanere scia per effettuare un maggior numero di manovre di sorpasso. Minori turbolenze dovrebbero tradursi in un super spettacolo, anche se il DRS continuerà ad avere un ruolo importante.

F1, Max Verstappen porta a casa un altro successo: ecco la sua vittoria

F1, biglietti a ruba per la prossima stagione

Le squadre hanno lavorato duramente per farsi trovare pronte all’appuntamento. Per i team minori il 2022 rappresenta una occasione enorme per ridurre il gap dalla concorrenza. Non solo nuovi telai, ma anche motori rielaborati in vista del congelamento delle Power Unit che durerà per il prossimo triennio. Le auto presenteranno, inoltre, le mescole Pirelli 18 pollici. Ferrari, Williams, Alpine e tanti altri team inseguitori sperano di aver trovato la soluzione tecnica in grado da subito di fare la differenza.

Mercedes e Red Bull Racing motorizzata Honda, sulla base di una esperienza consolidata e di trionfi in successione, rimangono le squadre favorite. Hanno raggiunto il vertice con i motori 1.6 V6 turbo ibridi e la loro abitudine a stare davanti, è un fattore non di poco conto. Lewis Hamilton, affiancato dall’astro nascente George Russell, avrà una voglia matta di riprendersi lo scettro, mentre Verstappen sarà ancor più sicuro dei suoi mezzi. Al suo fianco, al secondo anno nel team, è stato confermato l’esperto Sergio Perez.

Altra novità importante della prossima stagione riguarda il calendario. Con ben 23 GP sarà il campionato del mondo più lungo di sempre. Inoltre, sono state ufficializzate tre gare sprint in Austria, Brasile e ad Imola. Gli USA, oltre a Austin, avranno la new entry Miami l‘8 maggio; in Italia si correrà, oltre che a Imola il 24 aprile, a Monza l’11 settembre. Attirati dai proclami sulla nuova stagione, in Asia, America e Oceania ci sarà il sold out. Il ritorno in calendario, dopo il calvario della pandemia, di tracciati quali Singapore, Suzuka, Montreal e Melbourne garantirà un successo assicurato nel 2022 a Liberty Media.

F1, Michael Masi nella bufera: la FIA ha preso la sua decisione

Come sottolineato anche dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la vendita dei biglietti viaggerebbe già a gonfie vele. In Australia, malgrado una nuova tribuna con più spettatori, i biglietti del GP di Melbourne sarebbero tutti esauriti. Idem in Canada che attende lo svolgimento della gara dopo due anni di attesa. Singapore e Suzuka, generalmente, sono gettonatissime e da quanto trapela c’è una voglia matta di occupare tutti i posti sulle tribune. In attesa dell’inizio dei test prestagionali, i fan sono già pronti ad accaparrarsi un biglietto per assistere dal vivo ad una entusiasmante tappa del mondiale 2022.