Nel 2022 vedremo Valentino Rossi in azione sulle quattro ruote e c’è la conferma che le gare si potranno vedere in diretta in Italia.

La carriera da pilota di moto è terminata nel 2021 e Valentino Rossi adesso è proiettato sulle corse automobilistiche. Il suo programma per questa nuova esperienza è stato definito e c’è curiosità di vedere che risultati otterrà.

Il nove volte campione del mondo ha grandi stimoli nel guidare l’Audi R8 LMS GT3 del team WRT nel campionato Fanatec GT World Challenge Europe. Ha trovato nella squadra belga un ambiente adatto per questa carriera sulle quattro ruote, si è subito instaurato un buon feeling con il capo Vincent Vosse.

Il Dottore aveva avuto contatti anche con altre case automobilistiche, ad esempio Ferrari e Lamborghini, però non era stato trovato un accordo. Invece con Audi è arrivata un’intesa soddisfacente. Guarda caso si tratta della stessa azienda che è proprietaria della Ducati, ovvero la fornitrice delle Desmosedici al team VR46 in MotoGP.

Valentino Rossi in GTWCE nel 2022: gare in diretta tv e streaming

Il Fanatec GT World Challenge Europe prenderà il via proprio in Italia, nel weekend 1-3 aprile a Imola. La casualità vuole che Rossi inizi la sua esperienza da pilota d’auto a non molta distanza dalla sua Tavullia, distante poco più di 100 chilometri dallo storico autodromo Enzo e Dino Ferrari. Sicuramente avrà grande voglia di fare bene al debutto nel campionato e ci saranno numerosi tifosi a sostenerlo sulle tribune.

In totale sono undici gli appuntamenti nel calendario del GTWCE 2022. In Italia ne è previsto un altro, su una pista che Valentino conosce benissimo: Misano Adriatico. Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli è in programma il round dell’1-3 luglio. Anche se conosce il tracciato come le sue tasche, percorrerlo con l’Audi R8 LMS GT3 sarà un’altra cosa.

La tappa più prestigiosa del campionato sarà senza dubbio quella del 28-31 luglio a Spa Francorchamps, dove si disputerà la 24 Ore. Per Rossi un sogno correre in Belgio su una pista così piena di storia e spettacolare per il suo layout.

I tifosi del pilota pesarese, ma in generale tutti gli appassionati della categoria e i curiosi, avranno la possibilità di seguire il Fanatec GT World Challenge Europe in diretta tv e streaming in Italia grazie a Sky Sport. L’accordo prevede la copertura di tutte le gare e anche i pacchetti di highlights per vedere i momenti salienti.

Per godersi lo spettacolo c’è anche la possibilità di usufruire dello streaming gratuito offerto attraverso il canale YouTube “GT World”. Contenuti non mancano neppure sulla pagina ufficiale Facebook “GT World Challenge Europe” e sull’omonimo account Instagram.