Red Bull ha mentito sulla RB18: c’è un dettaglio che in pochi hanno notato

Il boss della Red Bull Horner ammette la verità sulla monoposto svelata online e intanto emergono dettagli tecnici sul reale look dell’auto austriaca.

L’ansia di arrivare prima della concorrenza, di mostrare al mondo prima degli altri la nuova nata, ha finito per far cadere nel ridicolo la Red Bull. Tutto nello show è sembrato finito, a partire dall’auto, a quanto pare abbastanza diversa da quella che osserveremo in azione al Montmelo.

Ovviamente non tutto è da scartare anche se il modello presentato è parso essere soltanto un duplicato del prototipo prodotto dalla FIA la scorsa estate, solamente riadattato con i colori energetici.

“Quando arriveremo alla prima gara in Bahrain la RB18 sarà differente“, ha confermato il team principal Christian Horner, anticipando sorprese sin dai test invernali per poi proseguire nel corso della stagione. “La macchina verrà evoluta in maniera molto rapida“, ha sottolineato ipotizzando una sorta di battaglia tra le scuderie a colpi di aggiornamenti.

Verstappen carico a palla per la nuova Red Bull: Hamilton è già avvisato

L’analisi dal punto di vista tecnico della Red Bull RB18

Sulla vettura prodotta da Adrian Newey è scomparso il musetto tripartito, sostituito da una soluzione più sinuosa. Le pance sono copia-incolla della versione federale.

Le sospensioni anteriori appiano push-rod, al contrario di quelle posteriori in cui è stato adottato il sistema pull-rod, in stile 2021. Una scelta, che non sappiamo essere definitiva e che in ogni caso potrebbe non essere adottata dalla maggior parte delle squadre.

L’elemento in comune a tutti dovrebbe invece riguardare i condotti Venturi sul fondo macchina, così come il layout della sospensione e dei sidepot, disegnati in modo da ottenere più velocità.

Il carico aerodinamico tra ala anteriore, sotto vettura e alettone, sarà suddiviso con una percentuale rispettivamente del 25, 50 e 25. A causa della messa al bando dei bargeboards, i flussi verso l’underfloor diventeranno ancora più cruciali.

Dove i tecnici avranno maggior spazio di gioco per trovare più performance rispetto alla concorrenza saranno invece le forme dell’avantreno, delle pance, dei braccetti delle sospensioni, e poi ancora la geometria della ali, le prese d’aria e i canali di raffreddamento.

Red Bull, svelata la nuova RB18: ecco la vettura di Verstappen (FOTO)

Stando all’analisi di Mark Hughes e Giorgio Piola, la Red Bull potrebbe aver presentato una monoposto standard e con pochi spunti interessanti per confondere le idee e non mettere subito sul tavolo le proprie carte, in attesa del primo confronto in circuito.