MotoGP: è arrivata la nuova Aprilia di Vinales ed Espargaro (FOTO)

Ecco la nuovissima Aprilia che guideranno Vinales ed Aleix Espargaro. Grande attesa per la MotoGP 2022 dove ci si aspetta una dura lotta.

È stata la giornata dell’Aprilia, ma anche quella di Maverick Vinales e di Aleix Espargaro. Questo, perché la scelta della scuderia è stata quella di dare molto risalto ai due piloti, nel giorno della presentazione della nuova moto per il Mondiale 2022.

Nel video della casa di Noale infatti, non mancano dichiarazioni dei due protagonisti assoluti del prossimo campionato, insieme ovviamente all’oggetto principale della MotoGP. Nessuna scritta particolare per ricordarlo, ma in Aprilia proprio ora, festeggiano il 30° anniversario del loro primo titolo, un motivo in più per chiedere tanto ai due spagnoli.

L’Aprilia del 2022 è davvero tutta da ammirare

La nuova due ruote dell’azienda italiana, ultima in ordine cronologico a presentare la moto per il prossimo Mondiale, è completamente rinnovata. Ovviamente prevale il nero con finiture in rosso, poche linee col blu. Nessun main sponsor, la scritta più grande, ricorda bene ai tifosi quale moto vedono passare e recita infatti ‘Aprilia’. Il nome del nuovo bolide, è RS-GP.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, queste quelle che interesseranno i due piloti, ad essere molto diverse sono le ali, ed anche le coperture sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori. Intanto Espargaro mette le cose in chiaro: “Sono passati sei anni qui. Aprilia è come la mia seconda famiglia. Non ho 20 anni, ne ho 32, ma la fame di un diciottenne”. La casa di Noale poi, rischia di perdere Vinales, che però non sembra meno agguerrito, almeno per la stagione che verrà. Il ragazzo nato in provincia di Girona ha ammesso: “Non so cosa farei per un podio. Penso molte volte a salire sul podio o a conquistare una vittoria con Aprilia. Farei qualche pazzia, di sicuro”.

Sulle novità del nuovo veicolo, ha rilasciato dichiarazioni anche Romano Albesiano, il direttore tecnico della squadra, che spiega che la maggior differenza rispetto alla moto del 2021 sarà nel motore, mentre aerodinamica e telaio sarebbero in continua evoluzione. Ed ancora, l’ingegnere si dice sicuro che la casa di Noale si sia avvicinata ora ai top team e che nel 2022, anche questa scuderia potrà dire la sua sul motomondiale.

Eccole, le prime foto dell’Aprilia Racing 2022: