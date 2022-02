Marc Marquez colpito dal Covid: il difficile inverno del pilota Honda

Nel giorno della presentazione delle livree Honda Marc Marquez svela alcuni retroscena sulle sue condizioni di salute.

A pochi giorni dal secondo test al Mandalika Circuit Marc Marquez approfitta della presentazione del team Honda per fare il punto della situazione dopo la prima uscita in sella alla RC213V del 2022. Per il pilota Honda si tratta del ritorno in pista a distanza di tre mesi dall’ultimo infortunio.

Risolta la diplopia. il fuoriclasse di Cervera deve fare ancora i conti con il braccio destro che a volte dà qualche fastidio. “Abbiamo capito ho un limite in quella spalla, ma non darà problemi. Devo fare dei sacrifici, esercizi che altrimenti non farei, ma va bene così. Non affronteremo la stagione pensando al mio limite, penserà alle mie prestazioni”. Marc Marquez confessa di essere risultato positivo al Coronavirus durante l’inverno: “Ho superato il Covid quest’inverno, è stata come un’influenza. Bisogna stare attenti ai protocolli. Adesso ci saranno tanti eventi, interviste… La vita torna alla normalità”.

Marc Marquez e l’obiettivo del 2022

Si sente debitore nei confronti del team Honda che lo ha atteso a lungo, sin dall’infortunio di Jerez 2020. HRC rappresenta la sua famiglia, per questo ha firmato un contratto di quattro anni e non sarà forse l’ultimo con la casa giapponese. Adesso bisogna focalizzare l’attenzione solo sul lavoro in pista e con la RC-V, l’otto volte iridato dovrà cambiare stile di guida per adattarsi alla nuova moto, ma non sarà un grosso problema. “Da quando sono in Honda non c’è stato un cambiamento così grande sulla moto. Le moto si stanno evolvendo, vediamo se possono ancora prendere il volo”.

A Marc Marquez è stato chiesto anche del destino del suo compagno di box Pol Espargarò, che a fine anno potrebbe lasciare il team HRC. Come già successo in passato non vuole proferire parola in merito e non condizionerà le scelte dei vertici: “Non è una mia decisione. Ho già battuto gli avversari più duri con questa moto. Non ho mai spinto per nessuno né posto il veto a nessuno, come Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Pol. Honda vuole la squadra migliore e lo rispetterò”.

Non sarà facile ma l’obiettivo resta la conquista del titolo mondiale. Le condizioni fisiche non sono al top, la concorrenza è molto agguerrita. “È il momento peggiore della mia carriera per affrontare un Mondiale. Iniziamo con un profilo basso, ma per essere ancora una volta campione”