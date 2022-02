Marquez presenta una grande novità: tifosi in estasi (VIDEO)

In occasione della presentazione del Team Repsol, Marc Marquez ha mostrato al mondo anche il suo nuovo casco per il 2022.

Dopo due anni travagliati, fatti di poche gioie e tanti dolori, Marc Marquez è pronto a ripartire. Stavolta senza intoppi. Il desiderio del talento di Cervera per il 2022 è solo uno: stare bene fisicamente, così da poter veramente mettere in pista tutto ciò che ha e giocarsi le sue carte nel Mondiale. La spalla operata per tre volte dopo l’incidente di Jerez nel 2020, nonostante tutto, ancora non è al 100%, e chissà se mai ci tornerà. Ma adesso il vero problema è la diplopia, in via di completa guarigione ma che è sempre dietro l’angolo, come ha confermato lo stesso pilota.

Adesso però per Marquez è tempo di guardare avanti. I primi test del 2022 con la nuova Honda sembrano aver aperto uno spiraglio di luce dopo anni di bocconi amari mandati giù. E forse l’occasione è ghiotta per tornare a vincere il titolo.

LCR Honda e Alex Marquez vogliono un 2022 alla “riscossa” (FOTO)

Marquez, nuova moto e nuovo casco

In attesa della seconda tornata di test in Thailandia, Marquez ne ha approfittato per presenziare alla premiére del team Repsol, che ha mostrato ai media e al pubblico la nuova RC213V che correrà in questa stagione, che sarà la decima nella massima categoria per l’iberico.

Ma il pilota ha anche voluto presentare il disegno del suo nuovo casco, realizzato ancora una volta da Shoei. Ci ha pensato lo stesso Marquez a postare sui social le immagini del nuovo casco, ma ha anche spiegato il design scelto per questa sua nuova avventura in Honda. Infatti è stato lui stesso a partecipare alla creazione.

¡Aquí tenéis mi casco 2022! ¡Muchas veces menos es más, me apetecía un diseño limpio y contundente!💥 Espero que os guste😁

Here you have my 2022 helmet! Sometimes less is more, I wanted a clean and powerful design!💥

I hope you like it😁#MM93 @EuropeShoei @DaveDesigns083 pic.twitter.com/EfkEEp1OKt — Marc Márquez (@marcmarquez93) February 8, 2022

Lo stesso Marc ha descritto il casco semplice, senza grandi disegni, dove risalta un intenso colore rosso. “È il design a cui abbiamo lavorato quest’inverno con i miei amici di Dave Design – ha confessato Marquez -. Il nostro colore, il rosso, è quello principale. Quest’anno la formica è cresciuta, quindi abbiamo giocato un po’ con questo ipervolume, dove la formica sporge dall’elmo. Nella parte posteriore abbiamo introdotto il colore blu, ed è cresciuto anche il 93″.

Marquez, 10 stagioni per superare Valentino Rossi? Ecco cosa gli serve

“È un casco minimalista che sembra potente e chiaro in pista – ha aggiunto Marc -. Spero che ci porti molta fortuna”. E lo spera fin dai test di Mandalika. Anche perché quest’anno deve essere quello della rinascita definitiva. E lo ha ammesso lui stesso: “Tutti mi hanno detto che se fossi rientrato sarebbe stato per lottare per il titolo. Dovrò fare sacrifici, dovrò lavorare di più per farmi trovare pronto. Non voglio iniziare la stagione pensando a eventuali infortuni. Non girerò in pista pensando al braccio o al resto, io voglio concentrarmi sulla guida, sullo sviluppo della moto”.