George Russell, che smacco per Lewis Hamilton: guardate cosa ha detto

Russell svela chi è il suo idolo in F1 e non è il suo attuale compagno Hamilton.

C’è grande curiosità di vedere cosa saprà fare George Russell al volante della Mercedes. Finalmente ha l’occasione che tanto aspettava e vorrà sicuramente dimostrarsi all’altezza di una scuderia che ha vinto otto titoli mondiali consecutivi in Formula 1.

Ha dovuto fare tre stagioni di apprendistato in Williams e non è stato facile per lui sapere di avere un potenziale per fare buoni risultati ed essere costretto alle retrovie a causa di una monoposto poco competitiva. Nel 2021 le cose sono andare meglio e si è tolto qualche soddisfazione in più, però nel prossimo biennio correrà per un top team e dunque potrà ambire a ciò che ha sempre sognato: vincere.

F1, Russell indica il suo mito e non solo

Russell dovrà dimostrarsi all’altezza della Mercedes e anche di un compagno di squadra forte come Lewis Hamilton. Non sarà semplice. Il sette volte campione del mondo è alla ricerca del riscatto dopo la beffa di Abu Dhabi 2021 e vuole l’ottavo titolo. Ci sarà anche il nuovo teammate a mettergli i bastoni tra le ruote? Lo scopriremo…

George aveva sostituito Hamilton, out per Covid, nel GP di Sakhir del 2020 ed era andato subito fortissimo. Dopo il secondo posto nelle Qualifiche, stava vincendo la gara prima che al box Mercedes sbagliassero di tutto e facessero così naufragare un successo che sembrava ormai suo. Il talento non manca al 23enne inglese, vedremo che saprà fare.

Intanto in un’intervista concessa ai canali di Petronas Motorsports ha rivelato chi è il suo idolo in F1 e non ha fatto il nome di Hamilton: “Michael Schumacher“. Era molto piccolo quando Schumi vinceva con la Ferrari, però evidentemente il tedesco è colui che lo ispira maggiormente e che ritiene come riferimento per la carriera.

Russell ha anche ammesso qual è stato il momento più imbarazzante da quando correre in Formula 1 e non ha dubbi: “Quando sono andato nella macchina di Valtteri a Imola 2021“. Effettivamente non fu un bell’episodio. L’allora pilota Williams non fece un bel gesto verso Valtteri Bottas dopo l’incidente che aveva coinvolto i due.

Il suo circuito preferito è Silverstone e si è sbilanciato su quando otterrà il primo podio con la Mercedes: “Alla prima gara in Bahrain“. Il giovane driver britannico crede molto in sé stesso. Vedremo se saprà sorprendere.