Si fa la multa da solo: il motivo è davvero incredibile

E’ successo in Emilia Romagna. Un automobilista ingegnoso ha provato a imbrogliare i vigili facendosi finte multe. Ecco com’è andata a finire.

Quando la realtà supera la fantasia. O forse potremmo dire che non c’è limite alla furbizia. Il fatto, che ha quasi del comico, è avvenuto a Forlì e ha come protagonista principale un residente.

Chi viene delle grandi città sa bene quanto a volte sia complicato trovare parcheggio e quanto spesso ci si trovi a dover sostare sulle strisce gialle o in seconda fila, pur di trovare una soluzione. Ovviamente in frangenti del genere il rischio multa sale in maniera esponenziale e per la legge dei grandi numeri non sempre si riesce a scampare.

La multa falsa per sfuggire a quella vera

Conscio di tale pericolo l’ha studiata bella un automobilista che per anticipare la contravvenzione se n’è creata una ad hoc. Per evitare la temuta sanzione per aver lasciato la propria macchina in un’area di sosta vietata, l’uomo ha deciso di ingegnarsi e armato di modulo falso lo ha inserito sul proprio parabrezza così da ingannare i vigili.

Ma se in casi del genere puoi farla franca in alcune occasioni, non può però essere una costante. Ed infatti, non ha tardato ad arrivare l’intervento della Polizia Municipale, sollecitata da una segnalazione relativa ad una vettura in divieto di sosta in via Cairoli.

Ed è proprio qui che si è svelato il magheggio. Il documento riportava sì la data e la firma di un agente, oltre all’importo da pagare, ossia 40 euro (o 29,40 se saldato entro il quinto giorno), ma era compilato a matita. Uno scivolone che ha fatto crollare il castello di carta essendo obbligatorio l’uso della penna proprio per evitare contraffazioni.

Da qui sono partiti una serie di controlli ed è emerso che la multa era stata effettivamente comminata, ma non in quella giornata. Il finale della storia ci racconta che oltre alla rimozione del mezzo, all’automobilista furbetto è arrivata una bella somma da pagare, senza se e senza ma.