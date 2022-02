Come sarà la tanto attesa Lancia Delta HF Integrale? Ecco cosa aspettarsi dal nuovo veicolo confermato dalla stessa Lancia.

Uscirà, è stato confermato dalla stessa casa con sede a Torino. Quando per ora non si sa di preciso, ma intanto conosciamo l’anno. La Lancia Delta infatti tornerà sul mercato nella sua nuova versione, nel 2028. Inutile dire che sarà la sorella futuristica del vecchio, amato modello.

In questo caso parliamo della Delta HF Integrale, l’auto che l’azienda italiana produsse per partecipare ai campionati mondiali di Rally dal 1988 al 1993. Nella versione sportiva, abbiamo imparato a conoscerla con i colori bianco, rosso ed azzurro, riprodotte anche in alcuni modellini Bburago, ma intanto ora c’è tanta attesa su come sarà quella del futuro.

Cosa si sa della Lancia Delta Integrale del 2028

Qualcosa di molto affidabile però, è venuto fuori dai primi video YouTube sull’argomento, creati dal designer ed architetto italiano, Tommaso D’Amico. Ovvio, tutto ciò che possiamo vedere adesso rientra nel campo delle ipotesi, ma non è difficile aspettarsi qualcosa di simile, quanto meno nel design che ovviamente si rifà al modello degli anni ’90.

Per adesso si parla, come lo stesso D’Amico spiega, di una vettura con dei parafango più larghi, così come l’alettone. E poi ci sono le colorazioni che ovviamente cambiano, andando a cercare qualcosa di più ipotizzabile per i giorni moderni. Anche materiali e luci a led non sono quelli di una volta, ma per ora resterebbero i quattro fari, vero simbolo della Delta che conosciamo dal vivo.

E poi ci sono anche gli interni, fattore spesso determinante per l’acquisto di un’auto, soprattutto per i maggiori intenditori. Qui, l’ipotesi vedono nascere all’interno della nuova Delta HF Integrale, con lo schermo per l’infotainment ed elementi di alta tecnologia in armonia tra loro e con i nuovi tempi. Secondo D’Amico infine, l’auto nascerà con cambio automatico e AWD ed un motore 2.0 turbo AT8 benzina da 350 CV. Col tempo conosceremo sicuramente dei veri dettagli, man mano che la produzione andrà avanti. Per ora, fanno tutto una bella grafica e l’immaginazione.

Eccolo il video dove possiamo capire come sarebbe la nuova Lancia Delta HF Integrale:

