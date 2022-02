MotoGP, Valentino Rossi in attesa: “Non so bene cosa aspettarmi”

Valentino Rossi è tornato a parlare dell’imminente arrivo della sua primogenita e anche delle tante novità che lo attendono in questo 2022.

Valentino Rossi sta per aprire un nuovo capitolo della sua vita in tutti i sensi, sia dal punto di vista professionale che privato. A breve nascerà sua figlia e nel giorno di San Valentino parteciperà al primo test stagionale al volante della sua nuova Audi con cui prenderà parte per la prima volta al Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

In una recente intervista rilasciata all’emittente radiofonica Radio DEEJAY il campione di Tavullia parla di passato, presente e futuro. Il tema più pregnante è sicuramente la bimba che darà alla luce la sua dolce compagna Francesca Sofia Novello, che dovrebbe partorire tra fine febbraio e gli inizi di marzo. Il nome resta un mistero per i suoi tanti fan, ma assicura che è stato finalmente deciso dopo aver valutato alcune opzioni. Non resta che attendere il giorno della nascita, ma è da escludere il nome ‘Vittoria’.

Sono giorni di calma apparente per il futuro papà Valentino Rossi: “Non so bene cosa aspettarmi”, confessa ad Albertino. “Per me questo è un periodo abbastanza tranquillo, un po’ di ferie, diciamo… Però fra poco inizierò a provare la macchina, perché quest’anno correrò in macchina… Ma bisognerà capire quando nascerà la bambina”.

L’occasione è buona anche per parlare della sua carriera, della vittoria più bella. “Avvicinare la gente al motociclismo”. E infatti il nove volte campione del mondo ha saputo avvicinare a questo sport anche bambini, donne e anziani catturati dalla sua simpatia e dalla infinita capacità di conquistare i media e milioni di tifosi incollati davanti alle tv per vedere le sue gesta. “La cosa più bella della mia carriera è stata avvicinare al motociclismo tanta gente che magari non ne sapeva niente”.

C’è un po’ di malinconia in questi giorni di test a Sepang dove lui non sarà presente, ma non si pente della decisione presa. Avvertirà ancora di pià nostalgia quando il 6 marzo prenderà il via la nuova stagione con il Gran Premio di Losail. “Era il momento giusto. Comincio ad avere una certa età – ha concluso Valentino Rossi in diretta dalla sua Tavullia -. Quindi va bene così, dai”.