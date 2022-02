Fabio Di Giannantonio KO: problemi di salute per il rookie

Problemi di salute per Fabio Di Giannantonio che salta due giorni di test. Per il rookie una bella grana che rallenta la sua preseason.

La tre giorni di test dedicata ai rookie e collaudatori non si chiude in maniera positiva per Fabio Di Giannantonio che colleziona appena 38 giri. Il pilota del team Gresini Racing ha dovuto saltare la seconda e terza giornata per problemi di gastroenterite che gli hanno impedito di scendere in pista dopo la prima giornata.

L’obiettivo è rimettersi in forma per partecipare al test Irta del prossimo week-end, quando entreranno in azione tutti i piloti ufficiali dei sei costruttori. Fabio Di Giannantonio ha fatto visita alla Clinica Mobile, il dott. Michele Zasa guarda con ottimismo al recupero del giovane debuttante romano. “Fabio soffre di una semplice gastroenterite, è una cosa abbastanza normale e frequente quando viaggiamo nel sud-est asiatico, ma ha causato una forte disidratazione che non gli permette al momento di guidare in sicurezza”.

La delusione di Di Giannantonio

La squadra della famiglia Gresini ha preferito tenerlo a riposo a scopo precauzionale, è in fase di pieno recupero e non desterà problemi per la due giorni di test in programma il 5 e 6 febbraio. Ovviamente è un duro colpo per il rookie che avrebbe voluto sfruttare queste giornate per prendere più confidenza con la Ducati Desmosedici GP21. Il suo staff tecnico ha dovuto riprogrammare la tabella di marcia prevista inizialmente. La priorità di ‘Diggia’ è capire le gomme Michelin, croce e delizia di tutti i piloti della classe regina.

MotoGP, la Ducati presenta la nuova livrea: che spettacolo (VIDEO)

Nel day-1 ha testato la mescola media, nei giorni seguenti era previsto l’impiego di un’altra medium “e una mini-simulazione di gara per capire il comportamento della moto e tutte le strategie di elettronica”, spiega Donatello Giovanotti, ingegnere di pista di Di Giannantonio. “Difficile recuperare questo tempo nei due giorni che ci rimangono qui a Sepang: proveremo a riprendere da dove abbiamo lascito dopo il day1, ma è ovvio che non potremo concentrarci su elettronica e setup”.

Dovizioso prende a modello Jorge Lorenzo: ecco cosa vuole fare

Non era proprio l’inizio che aveva previsto il rookie del team Gresini che ora dovrà accelerare i tempi entro il prossimo fine settimana e il prossimo test sul nuovo Mandalika Circuit che si terrà nel corso della settimana seguente. Fabio si è detto profondamente dispiaciuto: “Mi ero preparato al meglio per iniziare col piede giusto questi tre giorni. Per una “cavolata” purtroppo ci tocca stare a letto. Ieri ero assolutamente KO, mentre oggi sto già un po’ meglio”. Non resta che attendere sabato per rivederlo nuovamente al lavoro.