Come rendere la tua auto più veloce: ecco i principali trucchetti

Se il tuo sogno è migliorare le prestazioni della tua vettura, è possibile con qualche componente avere un’auto all’altezza dei propri sogni.

Oggi il fai da te in materia di motori è diventato a portata di click. Vi basta selezionare gli elementi giusti su eBay Motors e potrete trasformare il vostro garage in una officina dove potenziare le vostre vetture. Se volete un’automobile più scattante occorre installare dei componenti che possono essere equipaggiati in autonomia, senza il bisogno di mani esperti, seguendo anche delle guide che troverete online. Un professionista vi garantirà un montaggio rapido e senza sbavature, ma sporcarsi le mani può essere un bel diversivo.

In tanti avrebbero il piacere di costruirsi un bolide con cui divertirsi in pista nel weekend. Il modo migliore per aumentare le prestazioni di un motore è farlo respirare. Un concetto semplice che richiede una spesa banale, basta acquistare uno scarico cat-back e utilizzare una presa d’aria fredda. Quest’ultima permette al motore di avere aria più fresca e ciò si traduce con qualche piccolo accorgimento in performance top. Alcuni kit sono dotati di filtri dell’aria meno restrittivi e tubi dell’aria di diametro maggiore. Lo scarico cat-back permette al motore di espirare meglio, grazie a dimensioni più grandi. Per questo motivo le auto sportive sono dotate di grosse marmitte e prese d’aria in punti strategici della carrozzeria.

Trasforma la tua auto in un bolide da pista

Una miglioria tecnica facile da installare è un programmatore ECM. Questo strumento permette di rimappare diversi parametri per una guida più sportiva. Il modulo di controllo del motore, ad esempio, permettere di settare punti di cambio marcia differenti. Ricalibrare il tachimetro risulta essenziale quando l’auto ha performance più spinte e cerchioni e pneumatici di dimensioni diverse. Altro punto focale per avere uno stile di guida più sportivo. Alleggerire la vettura e puntare su mescole da gara porteranno ad uno scatto fulmineo. I compressori e i turbocompressori rappresentano un’altra migliore essenziale per aggiungere ossigeno e avere una potenza superiore.

Come per i compressori e i turbocompressori anche l’iniezione di protossido di azoto è un metodo valido per aggiungere più ossigeno alla camera di combustione del motore. Certamente avrete già visto in molti film gli effetti dell’iniezione del gas nitroso nel sistema di alimentazione per favorire un boost di ossigeno alla combustione dei cilindri. Naturalmente per chi non disponesse di un motore all’altezza delle migliorie tecniche elencate, un nuovo motore rappresenta la soluzione migliore per fare un immediato salto di qualità, ma in questo caso il costo di un bel V8 può essere molto salato e occorre il lavoro di professionisti.