Razali mette in chiaro le cose: ecco a cosa si punta con la Yamaha

Razali ha parlato della situazione contrattuale che lega il team RNF e Yamaha: l’auspicio è di meritare il rinnovo.

Dopo aver perso uno sponsor importante come Petronas, non è stato facile per Razlan Razali confermare la sua presenza sulla griglia MotoGP. Tuttavia, è riuscito a mettere insieme il budget e i partner necessari per continuare ad esserci.

Il manager malese ha trovato un accordo con WithU come title sponsor e proprio a Verona, dove ha sede l’azienda italiana guidata da Matteo Ballarin, è avvenuta la presentazione del neonato team RNF Racing. C’è grande fiducia per la nuova stagione, dove la squadra punta soprattutto su Andrea Dovizioso per fare risultati. Più difficile aspettarsi punti pesanti da Darryn Binder, rookie in arrivo direttamente dalla Moto3 e che avrà tanto da imparare al debutto in MotoGP.

Dovizioso sale sulla Yamaha, Forcada: “Ecco il suo problema con la M1”

MotoGP, Razali punta al rinnovo con Yamaha

Il team WithU RNF Racing deve cercare di fare risultati anche perché il contratto con Yamaha è di un solo anno. C’è un’opzione per prolungarlo, però la squadra di Razali si deve guadagnare il rinnovo.

Il manager malese a margine della presentazione del team a Verona ha avuto modo di parlare dell’obiettivo di rinnovare con la Yamaha: “Siamo una nuova società – riporta Motorsport-Total.com – abbiamo solo quattro mesi. Dobbiamo mostrare risultati e una certa stabilità. L’obiettivo è migliorare le nostre prestazioni a giugno e poi parlare con la Yamaha di un prolungamento per più di un anno”.

Mesi fa Razali ha spiegato che, avendo creato un team ex novo e non avendo quindi dei risultati passati da mostrare, le regole interne della Yamaha hanno permesso di firmare solo un contratto di un anno con opzione.

Il team principal di WithU RNF Racing auspica di convincere la casa di Iwata a dargli ancora fiducia per il futuro: “Per Yamaha è importante come gestiamo la squadra. Abbiamo l’esperienza necessaria e loro ci conoscono. Ma dobbiamo dimostrare quello che possiamo fare”.

Dovizioso prende a modello Jorge Lorenzo: ecco cosa vuole fare

I risultati in pista e una certa stabilità interna sono elementi fondamentali per spingere l’azienda giapponese a firmare un prolungamento di contratto con la struttura di Razali. Molto del rinnovo dipenderà da Dovizioso, pilota di punta del team With RNF e che dovrà portare punti pesanti durante il campionato che scatterà a inizio marzo in Qatar. Prima, però, ci saranno i test in Malesia e Indonesia da affrontare al meglio per prepararsi a quando si farà sul serio.