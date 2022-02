Michael Schumacher, la notizia che fa felici i fan: ora possono esultare

In questi giorni è finalmente arrivata una notizia positiva legata alla figura di Michael Schumacher che ha fatto felici i suoi fan.

Ha rischiato di essere demolito, ma ora grazie ad un accordo tra la compagnia RWE e chi lo gestisce il mitico kartodromo di Kerpen può dirsi salvo. Di proprietà della famiglia Schumacher e luogo in cui hanno mosso i primi passi lo stesso Michael, ma anche il quattro volte iridato di F1 Sebastian Vettel, l’impianto ha ottenuto un finanziamento che dovrebbe mantenerlo in vita ancora a lungo.

Per la struttura entrata nel cuore di tutti gli amanti del motorsport il destino sembrava segnato quando nel 2016 la RWE aveva acquisito buona parte dei terreni circostanti per espandere i propri giacimenti di lignite. Due anni dopo l’offerta presentata agli Schumacher sembrava di quelle irrinunciabili, ma a seguito delle proteste degli ambientalisti a proposito della tutela della foresta di Hambach (solitamente molto ascoltati in Germania), l’azienda decise di fare un passo indietro. Inoltre, come a volte succede, il governo locale introdusse dei provvedimenti per la conservazione dei boschi e delle zone verdi.

Michael Schumacher: a Kerpen è nata la sua leggenda

Tuttavia nel 2020 la RWE è tornata sui suoi passi decidendo di non espandere ulteriormente le sue miniere a cielo aperto nella regione a seguito delle proteste degli ambientalisti a tutela della foresta di Hambach. Sulla scorta di queste sono poi state adottate leggi locali per garantire la sua conservazione.

E adesso, grazie ad un contratto di locazione della durata decennale, più opzione per altri cinque, con i soldi ricavati dalla vendita del terreno la pista potrà essere ammodernata. “Le strade di accesso e il tracciato saranno nuovamente asfaltati“, ha spiegato al Kölner Express il presidente del kart club Gerhard Noack. “Costruiremo nuovi cordoli e doppie recinzioni in modo da poter organizzare gare internazionali come i campionati del mondo, gli europei e la WSK“.

L’ultimo round iridato sul circuito della Renania Settentrionale-Vestfalia si disputò nel 2001. A battersi, oltre allo stesso Schumi gli allora giovanissimi Hamilton, Rosberg, Duval e Liuzzi. Tra gli interventi migliorativi previsti figurerebbe anche la creazione di un settore dedicato ai kart elettrici.