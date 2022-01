Dalla Red Bull che bordate su Bottas: “E’ un perdente”

Bottas nel centro del mirino Red Bull. Il talent scout Marko non lo risparmia per gli scarsi risultati ottenuti nelle stagioni in Mercedes.

Mentre lui si alterna tra la Finlandia e l’Australia della sua fidanzata Tiffany Cromwell Valtteri Bottas è protagonista delle conversazioni del paddock. I suoi anni trascorsi in Mercedes, precisamente dal 2017 al 2021, non hanno entusiasmato, in quanto malgrado avesse tra le mani l’auto più potente del lotto non è mai stato in grado di stupire. Di firmare una prestazione davvero degna di nota.

E in effetti è anche per questo motivo che Toto Wolff ha deciso di non rinnovargli il contratto, preferendo puntare su un giovane affamato e di talento come George Russell.

Il destino del biondo di Nastola ora sarà in Alfa Romeo, in un contesto più congeniale e con minori pretese. Dove la vittoria, i podi o la top 5, si potranno verificare soltanto in caso di cataclismi.

F1, Valtteri Bottas punge Lewis Hamilton: quel dettaglio dopo il titolo perso

La stroncatura del talent scout Red Bull nei confronti di Bottas