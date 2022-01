“Hamilton si sente derubato”: dall’Inghilterra arriva la bomba

Ormai manca poco all’inizio della nuova stagione ma Hamilton rimane in silenzio. A provare a spiegare la situazione ci pensa un esperto britannico di F1.

Ormai ogni ora che passa si infittisce il mistero sul rientro di Lewis Hamilton. Dopo i fatti di Abu Dhabi, è scattato un silenzio stampa e social che ha fatto preoccupare addetti ai lavori e fan del sette volte campione del mondo. La delusione per quanto accaduto nell’ultimo atto del Mondiale 2021 ha davvero deluso il pilota Mercedes, che nonostante le congratulazioni di rito al rivale Max Verstappen non ha nascosto la delusione per quanto accaduto. Delusione che, per molti, potrebbe portarlo addirittura a dire basta con la F1.

L’esito del GP di Yas Marina è solo una parte di quanta frustrazione ha Hamilton in questo momento. La realtà è che a fargli più male è stato il modo in cui è maturato quel risultato. Non dopo un GP dominato dall’avversario ma da lui stesso, con una safety car uscita negli ultimi 5 giri a sconvolgere le carte e un ultimo giro che ha premiato il rivale, complice anche un cambio di gomme volante poco prima del restart.

F1, Hamilton continua o si ritira? Il collega non ha dubbi sul suo futuro

Noble “nella testa” di Hamilton

L’emittente televisiva NOS ha chiesto un parare al giornalista britannico, esperto di Formula 1, Jonathan Noble. Uno che da sempre segue le vicende di Hamilton e che conosce le sue reazioni. Secondo il noto opinionista, il silenzio di Hamilton non è altro che lo specchio dell’enorme frustrazione che prova il sette volte campione per quanto accaduto ad Abu Dhabi.

Ma non solo. Secondo Noble, questo dimostra anche la necessità di cambiamenti all’interno della FIA poiché non si può rischiare di perdere un campione come Hamilton. Quindi oltre all’inchiesta sui fatti di Yas marina, forse servirebbe un cambio in direzione gara, come paventato da qualcuno nel paddock.

“Non dire niente fa più impressione di tutte le cose che Lewis avrebbe potuto dire. La palla ora è nel campo della FIA”, ammette Noble, secondo cui per Hamilton l’ultima gara dello scorso anno è stata manipolata. Il fastidio per questo è così grande che l’inglese si è completamente tagliato fuori da tutto e da tutti.

F1, Hamilton come Senna nel 2022? La statistica non lascia spazio a dubbi

Solo qualche giorno fa Hamilton è stato beccato a Los Angeles mentre passeggia per le vie della città. Si parla della presenza del britannico in America giusto per ricaricare le pile prima del nuovo Mondiale, ma ad oggi il suo silenzio continua. Vedremo solo nelle prossime settimane se arriverà finalmente una decisione definitiva sul suo futuro. Anche perché i primi test stagionali ma soprattutto la presentazione della nuova Mercedes è alle porte. E qualcosa in quell’occasione dovrà per forza uscire.