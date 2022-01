Valentino Rossi, nuovo annuncio in vista? L’incredibile gesto del Dottore

Il 24 o 25 febbraio Valentino Rossi sarà al Teatro Rossini di Pesaro. Ha prenotato l’intera sala per un evento al momento ancora sconosciuto.

Valentino Rossi ha detto addio al Motomondiale, ma non ha nessuna intenzione di mettersi in panchina a guardare. Nel 2022 sono tanti i progetti in cantiere e probabilmente per presentarli nel migliore dei modi ha prenotato l’intero Teatro Rossini di Pesaro per la serata del 24 o 25 febbraio. Al momento non si conosce il vero motivo di questo evento, ma di certo sarà riservato soltanto a 80 invitati.

A darne notizia è il quotidiano locale ‘Il Resto del Carlino’, anche se al momento non è ancora tutto confermato. Infatti la struttura culturale al momento è soggetta a lavori di ristrutturazione che riguardano solo la parte alta del teatro e questo complica la situazione. Non dovrebbero esserci invece problemi ad occupare la sezione bassa a piano terra, dove dovrebbero assieparsi i pochi invitati alla serata organizzata dal campione di Tavullia.

Dovizioso e Alpinestars, c’è un progetto in ballo: l’indiscrezione

Valentino Rossi attende il via libera dal Comune

Il primo via libera spetta al Comune, che dovrà decidere se sarà possibile dividere in due il teatro in tutta sicurezza. La conferma arriva dall’assessore alla cultura Daniele Vimini: “Noi saremmo ben felici di dire sì al nostro campione per un evento di cui non conosco i particolari, credo che si tratti di una presentazione importante”. Sembrano esserci tutti i presupposti per il naturale svolgimento della serata, ma l’ultima parola spetta ai responsabili dell’ufficio tecnico del Comune e alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Saranno loro ad indicare il piano di sicurezza e le modalità di accesso al teatro.

Valentino Rossi, il segreto dietro l’iconica scelta: ecco perché l’ha fatto

Ma perché Valentino Rossi ha deciso di prenotare la sala del teatro Rossini di Pesaro e invitare poche persone preselezionate? Molto probabilmente vorrà presentare i suoi piani futuri per il 2022, a cominciare dal suo impegno nelle corse automobilistiche con il team belga Wrt al volante dell’Audi. E potrebbe essere l’occasione giusta per presentare anche le nuove squadre VR46 che se la giocheranno nelle classi MotoGP e Moto2. Infatti il team Mooney VR46 finora non ha annunciato la data della presentazione ufficiale. Sul palco potremmo quindi vedere il duo formato da Luca Marini e Marco Bezzecchi per quanto concerne la squadra impegnata in classe regina, la coppia formata da Celestino Vietti e Niccolò Antonelli per quanto riguarda la formazione impegnata in Moto2 su Kalex.