MotoGP, il gesto di Michele Pirro per Simoncelli: tutti emozionati (FOTO)

Michele Pirro ha compiuto uno splendido gesto non appena arrivato sul circuito di Sepang dove terrà i primi test MotoGP del 2022.

Qualche giorno fa Marco Simoncelli avrebbe compiuto il suo 35° compleanno se il tragico incidente di Sepang nel 2011 non lo avesse strappato alla vita. La stagione 2022 della classe regina riprende proprio dal circuito malese dopo oltre due anni di assenza per emergenza Covid-19. Tra i primi ad approdare in pista c’è Michele Pirro, collaudatore Ducati, che non ha esitato a ricordare il compagno proprio in quella maledetta curva dove oggi si erge il suo numero 58.

Il tester pugliese ha voluto condividere questo momento con i suoi fan sui social: “Primi giri in bici a Sepang dopo due anni di assenza. Non poteva mancare un saluto al SIC che qualche giorno fa avrebbe compiuto 35 anni”, ha scritto Michele Pirro che gareggia anche nel Campionato Italiano CIV Superbike su una Ducati Panigale V4R per mantenersi in forma. Ogni anno effettua due o tre wild card per la Casa di Borgo Panigale e sostituisce eventuali piloti infortunati nel corso del campionato. “Sono due anni che non vado a Sepang”, ha detto il collaudatore della Rossa. “Ecco perché ho ispezionato il percorso con la mia bici da corsa”.

I prossimi impegni di Michele Pirro

Per Pirro sono stati mesi impegnativi quelli invernali: prima il matrimonio, poi i test con la Ducati MotoE, gli allenamenti nel deserto. E da oggi è anche a Sepang per lo shakedown, in cui raccoglierà dati utili per lo sviluppo della Ducati Desmosedici GP22. “Sarà un bel banco di prova per vedere i progressi che sono stati fatti e provare a capire dove siamo arrivati – ha detto in un’intervista rilasciata a Corsedimoto.com -. Noi sappiamo cosa possiamo fare e quanto possiamo crescere. Bisogna capire gli altri quanto sono migliorati e cosa hanno fatto di nuovo”.

Inizierà a provare nuovamente gli ultimi aggiornamenti visti nel test di Jerez dello scorso novembre e poi dovrà allestire una buona base di partenza per consentire agli altri piloti di lavorare in vista del primo week-end di gara previsto a Losail agli inizi di marzo. Agli inizi di febbraio non sarà invece a Portimao per il test di Superbike, dove ci sarà anche Danilo Petrucci pronto a volare negli States per il MotoAmerica con la fabbrica emiliana. “Ma farò sicuramente qualcosa a metà marzo quando ci sarà il test a Misano”.