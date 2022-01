Hamilton è tornato: Lewis riappare dopo settimane di silenzio (FOTO)

Il sette volte iridato di F1 Hamilton si mostra in pubblico dopo una lunga assenza. Ecco dove lo hanno avvistato i fan.

Non si era più visto dal GP di Abu Dhabi dello scorso 12 dicembre, ma in queste ore Lewis Hamilton è tornato tra noi. Come qualcuno che lo conosce bene aveva fatto intendere, il #44 si trova negli Stati Uniti. Che cosa significhi questo non lo sappiamo. Di certo su Instagram sono apparse diverse foto scattate con i tifosi in quel di Los Angeles.

Come detto, il fatto che qualcuno lo abbia incrociato e immortalato non avvalora un suo rientro nel Circus. Anzi al contrario fa sorgere dubbi. L’inglese si trova nella città degli angeli soltanto per diletto e per rilassarsi dopo gli stress della lunga stagione di F1, oppure sta progettando qualcosa? Non va infatti dimenticato il suo grande amore per il cinema e la sua amicizia con diversi attori importanti. Un richiamo molto forte che potrebbe fargli decidere di lasciare la strada vecchia per intraprenderne una nuova, e chissà, forse più eccitante.

Non sarebbe certo la prima volta che uno sportivo chiude anzitempo la propria carriera nelle competizioni per dedicarsi alla settima arte. Un esempio che a noi italiani sta molto a cuore è quello di Carlo Pedersoli, nuotatore di livello internazionale e primo a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero, diventato se vogliamo ancora più famoso da attore con il nome di Bud Spencer.

La lunga fuga di Hamilton dopo la delusione

Questa improvvisa apparizione di Ham sulle strade della California mette un punto fine agli interrogativi delle ultime settimane, con infinite speculazioni sul dove si trovasse e in che stato fosse. Tra l’altro, proprio pochi giorni fa, il suo ex compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas aveva dichiarato ai media finlandesi di aver avuto contatti con l’inglese soltanto in una fase appena successiva all’ultimo weekend del mondiale e di averlo trovato con il morale sotto i tacchi.

Come sappiamo l’esito del campionato ha particolarmente amareggiato l’asso di Stevenage, soprattutto per quanto concerne l’ingerenza della FIA nei giri conclusivi dell’appuntamento decisivo negli Emirati che, di fatto, ha consegnato la coppa nelle mani di Verstappen.

Ferito dallo sgarbo subito, ha dapprima snobbato il Gala federale di Parigi, quindi ha disertato i suoi amati social. Unica presenza quella al castello di Windsor il 15 dicembre in occasione della sua nomina a baronetto da parte della Casa Reale britannica.