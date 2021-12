Gara: Lamborghini Huracán STO vs Porsche 911 GT2 RS (VIDEO)

In questo video assisteremo ad una gara senza precedenti tra due supercar davvero veloci: la Lamborghini Huracan STO vs Porsche 911 GT2 RS

In questa battaglia tra turbo e cilindrata, abbiamo due auto molto eccitanti. A rappresentare i motori naturalmente aspirati abbiamo uno dei migliori della razza, la nuova Lamborghini Huracan STO. A sfidare questa nuova supercar italiana abbiamo la Porsche 911 GT2 RS biturbo, una delle migliori Porsche mai prodotte. Chi vincerà in questa unica gara di accelerazione di queste due supercar di alto livello? Beh, andiamo in pista e scopriamolo.

La Lamborghini Huracán STO è l’ultima edizione speciale della Huracan a raggiungere i concessionari e promette di essere la migliore Huracan di sempre. Questa macchina con prestazioni focalizzate su pista è basata pesantemente sulle auto da corsa utilizzate per la serie di gare Super Trofeo della Huracan. La Lamborghini ha imparato a dare alla Huracan una migliore aerodinamica, maneggevolezza e prestazioni del motore per creare l’ultima auto da strada per i clienti normali.

La Lamborghini Huracán STO è alimentata da un motore V10 da 5,2 litri che produce 630 cavalli e 565 Newton Metri di coppia. Il folle V10 è accoppiato a una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 velocità che invia la potenza esclusivamente alle ruote posteriori. Le ruote posteriori utilizzano un differenziale meccanico a slittamento limitato per mettere giù la potenza e migliorare le prestazioni in curva. Ogni singola parte della Lamborghini Huracán STO è stata modificata per migliorare le prestazioni e la lista è troppo lunga per pubblicarla qui, ma fidatevi, la STO non è uno scherzo.

A sfidare la nuova Huracan abbiamo la collaudata Porsche 911 GT2 RS. Rispetto alla STO la Porsche 911 GT2 RS può sembrare un po’ mansueta, ma non lasciatevi ingannare dall’aspetto, la GT2 RS fa sul serio. La potenza proviene da un motore flat-6 biturbo da 3,8 litri che produce 691 cavalli e 750 Newton Metri di coppia. Questo flat-6 potenziato è accoppiato a una trasmissione automatica a doppia frizione PDK a 7 velocità che invia la potenza alle ruote posteriori.

Quale di queste supercar top di gamma è la più veloce in una gara di accelerazione? Beh, c’è solo un modo per scoprirlo.

