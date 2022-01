Il giornalista di Sky, Paolo Beltramo, ha parlato dell’addio di Valentino Rossi e della prossima stagione. La MotoGP rimarrà avvincente anche senza il Dottore.

L’addio di Valentino Rossi ha rappresentato uno dei momenti segnanti del 2021. Il mondo delle due ruote ha dovuto salutare uno dei più grandi interpreti dell’ultimo quarto di secolo. Un personaggio che è diventato una leggenda vivente, conosciuto in tutto il mondo per le sue imprese in pista. Da Tavullia al tetto del mondo, trascorrendo ventisei anni indimenticabili che hanno fatto felici milioni di tifosi.

La forza straordinaria di VR46 è stata quella di far appassionare alla disciplina milioni di fan. Prima dell’arrivo del Dottore il motociclismo era completamente diverso. Il centauro pesarese ha portato un’aria nuova nel Paddock, svecchiando la classe regina e fomentando rivalità uniche. Nelle varie generazione il nove volte campione del mondo ha sfidato i migliori piloti del ventunesimo secolo. I duelli con Biaggi, Stoner, Lorenzo e Marquez hanno rappresentato un valore aggiunto per la top class e per i contendenti alla corona iridata.

Valentino Rossi, il segreto dietro l’iconica scelta: ecco perché l’ha fatto

Valentino Rossi, la fine di un’epoca

L’opinionista di Sky, Paolo Beltramo, ritiene che sia arrivato il tempo di voltare pagina. “Secondo me sarà un gran mondiale, ma vorrei si smettesse di continuare a parlare ininterrottamente di Danilo Petrucci e di Valentino Rossi. È finita un’epoca, basta insistere. Quando ci sono è bello vederli, parlarci, sentirli. Però Valentino non corre più, continuare così sarebbe come andare a San Siro e guardare tutto il tempo Maldini“, ha commentato Beltramo in esclusiva a MOW.

Per Paolo ci sono piloti come Franco Morbidelli che meriterebbero più seguito e attenzione mediatica. “Per prima cosa perché è metà brasiliano. Poi è carino, gentile, simpatico, intelligente, strano. Anche lui nella sua poca esplosività da matto, non so come dire, è matto vero. Poi guida benissimo, speriamo che sia tutto a posto e che la moto vada bene, credo che già il duello in famiglia tra lui e Quartararo sarà divertente“.

Dovizioso fissa l’obiettivo: “Essere più veloce di Valentino Rossi”

Milioni di fan nel mondo hanno iniziato ad apprezzare la MotoGP grazie alle imprese dell’ex pilota della Yamaha Valentino Rossi. Le battaglie con il teammate Jorge Lorenzo hanno entusiasmato le folle per tantissime stagioni, ma la classe regina proporrà tante nuove sfide entusiasmati. E’ di questo avviso Paolo Beltramo che, infine, ha anche lanciato una bordata ai fan del Dottore. “Noi siamo appassionati di corse. Poi ci sono quelli che sono stati appassionati di Vale e basta, ma è un problema loro“.