Honda pronta a sostituire Marquez? Pernat fa un nome a sorpresa

Carlo Pernat a 360 gradi sul timore del Covid-19 nel paddock, la situazione di Marc Marquez e possibili previsioni di mercato piloti.

Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini e in passato al fianco di grandi campioni come Marco Simoncelli, è sicuramente una figura di spicco all’interno del paddock. Da sempre ha saputo anticipare i tempi, specie per quanto riguarda il mercato piloti e le previsioni di stagione. Con una Ducati che sulla carta sembra la grande favorita. Ma la pensa allo stesso modo il manager ligure?

Le quattro vittorie di Pecco Bagnaia e le due di Jack Miller nella scorsa stagione significano tanto. Peccato che è mancata la costanza di risultati, specie nella prima parte del Mondiale. “Credo che sarà l’anno della Ducati, tecnicamente la Desmosedici è una spanna sopra a tutti”, ammette Carlo Pernat in un’intervista a MOW. Anche la Honda sembra che porterà una moto completamente rivoluzionata al test di Sepang, “ma resta una scommessa”. Borgo Panigale dovrà però gestire al meglio la situazione del 2022, con ben otto piloti in griglia, tutti giovani e aitanti ad eccezione di Johann Zarco. “Francesco Bagnaia, per il momento, sembra l’uomo su cui puntare, ma i test e i primi Gran Premi saranno chiarificatori anche per capire eventuali gerarchie”.

Le previsioni di Pernat sul 2022

La nuova stagione deve fare i conti ancora una volta con l’emergenza Covid-19. Carlo Pernat ha saltato la presentazione del team Gresini Racing proprio per questo motivo: evitare di contrarre il virus a pochi giorni dall’inizio dei test in Malesia. “Le regole di Dorna sono rigidissime. Ho scelti di restare a casa e seguire la presentazione online. I Gresini sono magnifici e hanno lanciato un messaggio pazzesco in MotoGP. Enea Bastianini è carico a mille e ci divertiremo”.

Se Ducati è la squadra favorita, Marc Marquez sicuramente resta una grande certezza. Ritornerà in occasione dei primi test Irta dopo l’ultimo problema alla vista rimediato in seguito ad una caduta in allenamento lo scorso novembre. Un periodo davvero sfortunato per il campione di Cervera che adesso punta al riscatto. Ma Carlo Pernat semina qualche dubbio sull’episodio… “Non so se ce l’hanno raccontata tutta sul suo conto, non possiamo pensare che sarà al massimo della forma per l’inizio del mondiale. Forse per valutare il vero livello di Marquez bisognerà aspettare la primavera, ma se la moto sarà competitiva lo vedremo lì a giocarsela ogni domenica.”.

Infine c’è il capitolo mercato piloti. Honda si guarda intorno qualora decida di chiudere la collaborazione con Pol Espargarò. Il candidato numero uno sembra essere Joan Mir, anche se tra Marc e il pilota Suzuki non corre buon sangue: “Adesso i tempi sono maturi, anche perché la situazione in casa Suzuki non è chiarissima”.