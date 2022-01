Valentino Rossi, ecco il primo “amichetto” della figlia (FOTO)

Sui social la compagna di Valentino Rossi ha pubblicato una foto particolare di un nuovo amico per la piccola che sta per arrivare.

Ormai manca poco affinché Valentino Rossi diventi papà. E’ cominciato infatti il conto alla rovescia per le settimane conclusive, con Francesca Sofia Novello, compagna del Dottore, che non vede l’ora di avere tra le braccia l’erede dell’ex pilota della MotoGP. Mentre il campione di Tavullia continua a pensare al suo nuovo futuro sulle quattro ruote, la fidanzata invece pensa alla piccola che è pronta a nascere.

Valentino Rossi, l’erede ha già il primo “amico”

La modella e il Dottore avevano annunciato lo scorso agosto di aspettare un bebè, per la precisione una piccola Rossi. Sui social è stata soprattutto la Novello a dedicare molti post alla piccola che verrà. E sui social ha spesso postato delle immagini che la vedono col pancione o dedicare del tempo alla futura figlia. L’ultimo in ordine di tempo è arrivato nelle ultime ore, quando ha pubblicato l’immagine di un mega-orsa bianco di peluche che non vede l’ora di vedere la piccola Rossi.

Alle spalle del regalo speciale, si notano sul muro le tante foto di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, ormai coppia fissa da diversi anni. Un rapporto nato per caso proprio in pista ma che è cresciuto giorno dopo giorno, diventando importante per il pilota italiano, che finora non aveva mai voluto legarsi veramente a una donna per pensare alla sua carriera. Francesca, come ha sempre raccontato il Dottore, è arrivata nel momento sì più delicato della sua carriera ma anche al momento giusto.

Valentino Rossi sogna già un altro erede: ecco cosa si è messo in testa

I due si sono conosciuti in occasione del Rally di Monza del 2016,dove Francesca Sofia Novello faceva l’ombrellina, o per meglio dire una “starting grid girl”, una delle ragazze immagine sulla griglia di partenza. Da lì è cominciata una conoscenza che si è trasformata, dopo due anni, in una relazione serie. Stefania, mamma di Valentino Rossi, stravede poi per la compagna del figlio: “Ha un carattere simile a quello di Valentino. Quando si tratta di essere precisi, seri, accurati, lei c’è. Quando è il momento di giocare, di assecondare una serenità, lei c’è”, ha raccontato recentemente ad alcuni giornali.

Adesso mancherebbe solo il passo ulteriore: il matrimonio. Un’altra cosa che nel passato Valentino Rossi sembra aver schivato con grande maestria, sempre in nome della carriera. Ma chissà che Francesca non riesca anche in questo “miracolo”. Solo su una cosa però per ora ha fallito: portare via dalla pista il Dottore. Che a breve sarà di nuovo impegnato, ma su quattro ruote. Con il solito obiettivo: vincere.