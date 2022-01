Valentino Rossi sogna già un altro erede: ecco cosa si è messo in testa

La compagna di Valentino Rossi è stata molto chiara con il campione. Le dichiarazioni inedite di Francesca Sofia Novello dopo la lunga frequentazione.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno vivendo in trepidante attesa la nascita della loro primogenita. Mancano sempre meno settimane e in una intervista rilasciata al noto giornalista americano Graham Bensinger la coppia ha raccontato diversi retroscena sul passato, presente e futuro sulla loro relazione.

Francesca e Valentino si sono conosciuti in occasione di uno dei Rally di Monza in cui ha presenziato il nove volte campione del mondo. La ragazza lavorava come ombrellina in un team e al primo sguardo i due hanno avuto il più classico dei colpi di fulmine. All’epoca il pesarese usciva da una lunga e travagliata relazione e chiese a Francesca un po’ di tempo, o meglio oltre un anno per capire se impegnarsi o meno in un nuovo rapporto d’amore.

La vittoria più grande di Valentino Rossi

Per un pilota sempre in giro per il mondo non è facile avere una relazione stabile. Il rapporto con Francesca è stato speciale sin dal principio, quando i due hanno deciso di legarsi dopo un ultimatum della ragazza. “Dopo un anno e mezzo ho detto basta. O adesso o mai più“, ha confessato Francesca Sofia nella lunga intervista rilasciata a Graham Bensinger. Il nove volte campione del mondo ha confermato che ha ricevuto un vero e proprio aut aut dalla sua dolce metà. La modella ha aggiunto: “Diceva sì, no, sì, no, sì, no. Gli ho dato l’ultima possibilità durante il rally di Monza, gli ho detto: ‘sono venuta per restare, altrimenti ciao’“.

La coppia ora è al settimo cielo per la nascita della bambina che rappresenterà il coronamento del loro legame. Più avanti il sogno è un figlio maschio che potrebbe, però, avere ben altre pressioni. Valentino ha svelato che vorrebbe al massimo due figli. Per questo motivo Francesca Sofia ha dichiarato: “Ci proviamo. Abbiamo una sola chance“. Incalzato dal giornalista americano sulla possibilità di un ulteriore tentativo se dovesse avere un’altra bambina, Valentino ha dribblato con un “dipende da come andrà con il primo“. Per Rossi il 2022 sarà un anno ricco di novità e scoperte, dentro e fuori la pista. Francesca è convinta che sarà un papà adorabile e Valentino è parso molto felice delle sue scelte.